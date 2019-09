Grzegorz Schetyna o tym, "co zostało zniszczone, a boli najbardziej w świecie"





- To, co zostało zniszczone, a boli najbardziej w świecie, to pozycja Polski, duma Polski, polska polityka zagraniczna, która przestała dzisiaj istnieć - powiedział w niedzielę szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zdaniem przez ostatnie cztery lata obserwujemy "proces niszczenia" państwa. Schetyna mówił też m.in. o polityce zdrowotnej, senioralnej oraz walce ze smogiem.

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w swoim przemówieniu na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że przez ostatnie cztery lata obserwujemy "proces niszczenia" państwa.

- To kwestia praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, zamachu na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, zniszczenie niezależnej prokuratury, ale także ograniczone inwestycje, to kwestia samorządności, która jest ograniczana, zabieranie kompetencji, zabierane pieniądze, ograniczana lokalna władza - mówił.

"Polityka PiS to jest polityka rujnowania służby zdrowia"

Jak wskazywał Schetyna "to, co zostało zniszczone, a boli najbardziej w świecie, to pozycja Polski, duma Polski, polska polityka zagraniczna, która przestała dzisiaj istnieć". - My mówimy dzisiaj "dość". Dość tych zniszczeń, dość tego procesu demontowania polskiego państwa - zaznaczył.



Według lidera PO zostało "zniszczono zaufanie". - Zaufanie, które jest między nami, które musi być między ludźmi, między rodakami - ocenił. - Zaufanie, otwartość, tolerancja – tego wszystkiego dziś nie ma - dodał



W ocenie Schetyny podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości między innymi "zniszczono polskie zdrowie". Dodał, że "polityczny, partyjny wpływ na ochronę zdrowia powoduje, że to zdrowie nie jest chronione", a według niego "to jest polityka PiS".



Jako przykład podał m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), które - jak mówił - "mają kłopoty z funkcjonowaniem, gdzie tworzą się gigantyczne kolejki, już nie tylko wielogodzinne, ale kilkudniowe".

- To brak dobrej, uczciwej, rzetelnej wyceny usług na SOR-ach, to jest to, co doprowadza do ogromnego zadłużenia szpitali powiatowych, ale też i szpitali wojewódzkich, to co powoduje ograniczenie najpierw łóżek, potem oddziałów - mówił. Jego zdaniem "polityka PiS to jest polityka rujnowania służby zdrowia".

"Prezesie Kaczyński, tak nie wygląda służba zdrowia"

Schetyna zapewnił, że Koalicja Obywatelska ma pomysły, jak naprawić sytuację w ochronie zdrowia.

- Mówimy o SOR-ach, mówimy o skróceniu do 60 minut przyjmowania pacjentów na SOR-ach, mówimy o asystentach i podziale pracy, o tym, żeby lekarz mógł stawiać diagnozę, a inne rzeczy były załatwiane przez innych - wymieniał.



Zdaniem Schetyny prezes PiS Jarosław Kaczyński "uważa, że w służbie zdrowia jest wszystko świetnie, bo on otrzymał kule, które przywieziono mu do domu, a w szpitalu na Szaserów ekskluzywny gabinet jednoosobowy". - Prezesie Kaczyński, tak nie wygląda służba zdrowia - dodał.

Jak mówił, Koalicja Obywatelska będzie "wiele robić w tej kwestii, ale potrzebny jest impuls". Zapewnił, że KO będzie tym się zajmowała "od pierwszego dnia" po jesiennych wyborach, natomiast teraz - jak dodał - "musimy postawić dobrą diagnozę".

- Nie może być tak, że miasta, samorządy, które chcą leczyć, chcą pomagać, które tak jak w Warszawie chcą dofinansowywać przeglądy zdrowia seniorów, dostają informację od agencji rządowej, że nie mogą tego robić, ponieważ Ministerstwo Zdrowia nie chce przyjąć do wiadomości tego, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia - dodał.

"My o trzynastej emeryturze mówiliśmy dwa i pół roku temu"

Szef PO odniósł się także do kwestii seniorów. Zwrócił uwagę, by mówić nie tylko o nich w kampanii wyborczej, co - jego zdaniem - robi Prawo i Sprawiedliwość. - My o trzynastej emeryturze mówiliśmy dwa i pół roku temu - wskazywał. - Musimy zainwestować w srebrne pokolenie i my jako Koalicja Obywatelska to zrobimy - dodał.

Zaznaczył, że pakiet dla seniorów znajduje się w programie KO. - To kwestia możliwości otrzymania akcji spółek Skarbu Państwa (dla - red.) tych, którzy wejdą w wiek emerytalny, a będą mieli tak zwaną wysługę lat. Chcemy sięgnąć i chcemy dać szansę tym, którzy się opiekują (seniorami - red.), żeby mogli liczyć na czek 1000 złotych raz w miesiącu. To kwestia także urlopów wytchnieniowych. To wszystko, co pokazuje, że o seniora musimy zadbać - to jest nasze wyzwanie, to jest wyzwanie dzisiejszej polityki - mówił.

"Nie można oszukiwać się, że chodzi o węgiel"

Wspomniał, że trzy lata temu Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy dotyczącej walki ze smogiem. Przywołał także dane, z których wynika, że obecnie ze względu na smog umiera rocznie ok. 40 tysięcy osób rocznie. - Koniec z truciem Polaków - powiedział.

- Nie można oszukiwać się, że chodzi o węgiel, że chodzi o miks energetyczny - chodzi o wszystko, chodzi o nasze zdrowie i życie, naszych rodziców i naszych dzieci. To jest kwestia międzypokoleniowa, to dotyczy nas wszystkich i dzisiaj twardo mówimy - koniec ze smogiem, skończymy z tym - podkreślał.



Przekonywał, że należy po partnersku rozmawiać z samorządami m.in. w sprawie wymiany tak zwanych "kopciuchów" przy wsparciu z funduszy unijnych. - Jak może PiS skutecznie walczyć ze smogiem, jak może skutecznie walczyć o zdrowe powietrze, o zdrowe środowisko, jeżeli on walczy i z samorządami, i z Unią Europejską. To jest chyba jedyna taka partia w Europie, która może to robić i uważa, że to jest patriotyczne wyzwanie: walczyć z tymi, którym trzeba pomagać i wspierać - mówił.

Schetyna skierował także słowa do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu poradził, aby brał pieniądze z Unii Europejskiej i przekazywał je samorządom.

Schetyna: zniszczone zostały obyczaje

- Jest pewna rzecz, która musi być dzisiaj powiedziana, bo coraz więcej tego, to kwestia afer. Zaczynało się od Misiewicza, wszyscy się uśmiechali, nie wiedzieli, czy nazywa się Misiewicz, czy Pisiewicz. Wiedzieli, że załatwiane są miejsca pracy w spółkach Skarbu Państwa - mówił Schetyna.



Jak wskazywał, "z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc tych afer było i jest coraz więcej". - Przypomnijmy, przecież KNF - ogromna afera, miliardy złotych stracone. Za chwilę Srebrna i dwie wieże prezesa Kaczyńskiego. Potem okazało się, że latanie samolotami rządowymi, to jest hobby posłów PiS i robią sobie z tego polityczną zabawę i promocję - stwierdził Schetyna.



- Później ministerstwo sprawiedliwości - pan minister Piebiak i hejterzy. Prawa ręka Ziobry, która zajmuje się organizowaniem i koordynacją hejtu. Parę dni przerwy i co mamy? Kamienice w Krakowie - kontynuował. - Mamy szefa NIK, którego koledzy wyglądają tak, jak widzieliśmy w telewizji - dodał.

Lider PO nawiązał tym samym do kilku afer, m.in. do zatrzymania przez CBA byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch., do tak zwanych "taśm Kaczyńskiego", sprawy lotów byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami, do akcji szkalowania wybranych sędziów między innymi przez pracowników resortu sprawiedliwości oraz do kontrowersji wokół oświadczeń majątkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

- To jest hańba i wstyd, że doprowadziliście do takiej sytuacji, że państwowi urzędnicy kompromitują nas wszystkich, kompromitują Polskę. Skończymy z tym - podkreślił Schetyna.



Przekonywał, że niektórzy obecni "urzędnicy od propagandy w PiS" mogliby uczyć tych z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. - Zniszczone zostały obyczaje, zniszczone zostały relacje, zniszczone zostało poczucie przyzwoitości - powiedział. - I to niszczy PiS - dodał.

Jak podkreślił, "od nas zależy, czy skończymy z tym za dwa tygodnie - 13 października, bo Polacy potrzebują dobrej władzy, żeby to zaufanie do władzy odbudować". - Chcą wierzyć tym, których wybierają - dodał.



Według Schetyny obecna władza "nie rozumie tego, co się do niej mówi i udaje, że ta rzeczywistość jest inna, niż naprawdę". - Dlatego wyraźnie mówimy - to są kluczowe wybory do Sejmu i do Senatu. Musimy być wszyscy razem - podkreślił.

- Wierzę, że te wybory przy naszej wielkiej determinacji przyniosą sukces i to zależy tylko od nas. Zwyciężymy - dodał lider PO.

"Chcą budować dobrą przyszłość dla Wielkopolski i całej Polski"

Schetyna przedstawił też kandydatów z wielkopolskich list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, m.in. Mariusza Witczaka, Jarosława Urbaniaka, Bożenę Henczycę, Grzegorza Rusieckiego, Marzenę Budnik i Milenę Kowalską oraz do Senatu – Ewę Matecką, Wojciecha Ziemniaka i Janusza Pęcherza.

- To ludzie twardzi, z różnych środowisk, których łączy przekonanie, że chcą budować dobrą przyszłość dla Wielkopolski i całej Polski - zaznaczył.