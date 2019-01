"Przykład źle tworzonego prawa". Kontrowersje wokół zmian w ustawie antyprzemocowej

Nie milkną komentarze na temat wycofanego przez premiera Mateusza Morawieckiego rządowego projektu nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie. - Widać w tej kadencji stosunek rządu i jego przedstawicieli do problematyki bardzo ważnej, jaką jest przemoc w rodzinie - oceniła w programie "Babilon" w TVN24 BiŚ Katarzyna Piekarska z SLD.

W projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały zawarte zapisy, według których jednorazowe bicie to nie przemoc, a na założenie Niebieskiej Karty musi wyrazić zgodę ofiara przemocy. Po fali krytyki premier Mateusz Morawiecki wycofał projekt do poprawki.

Premier wycofuje projekt dotyczący przemocy domowej Znikający projekt... czytaj dalej » - Ta zmiana zdecydowanie pogarsza sytuację osób, które doznały przemocy w rodzinie - komentowała w programie "Babilon" TVN24 BiŚ w sobotę Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do poprawki, która wzbudziła kontrowersje.

- Ale tutaj nie ma wątpliwości - ripostowała minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz. - Nie ma różnicy, czy jest jednorazowa, czy wielorazowa. Przemoc ma być ukarana, koniec i kropka. Powiedział to pan premier - powiedziała minister.

"Rząd źle tworzy prawo"

- Ja bym tutaj nie piętnowała tego, że to było wycofane, ani też, że to się znalazło - podkreślała z kolei Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15, komentując zapis w nowelizacji, w sprawie którego interweniował premier. - Problem polega na tym, że rząd miał szansę dogłębnie zobaczyć, co się może wydarzyć, gdy źle tworzy prawo - zwracała uwagę posłanka.

Zastępczyni Rafalskiej oddaje się do dyspozycji po krytyce "ustawy przemocowej" To był zapis... czytaj dalej » Oceniła, że "rząd źle tworzy prawo i to nie tylko w tym wypadku". Podkreśliła, że "prawo powinno się tworzyć tak, że się konsultuje ze środowiskami problem". - Warto sięgnąć do organizacji, które się zajmują przemocą w rodzinie, żeby wiedzieć jakie są potrzeby - stwierdziła.

Zdaniem Ścigaj trzeba pracować nad ustawą i zmianą ustawy o przemocy w rodzinie, ponieważ "tam jest jeszcze wiele braków, które tak naprawdę nie chronią ofiary".

"Widać stosunek rządu do przemocy w rodzinie"

- To nie jest przypadek - oceniła Katarzyna Piekarska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odnosząc się do wpisania kontrowersyjnej poprawki do propozycji nowelizacji. - Widać w tej kadencji stosunek rządu i jego przedstawicieli do problematyki bardzo ważnej, jaką jest przemoc w rodzinie - dodała.

Piekarska przypomniała o wstrzymaniu finansowania Centrum Praw Kobiet, która - jak wskazała - "jako pierwsza podjęła problem przemocy w rodzinie".

- Trzeba było pracować nad tym projektem, zapraszając do współpracy te organizacje, które się tym po prostu zajmują - dodała.