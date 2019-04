Godziny czekania na pomoc i śmierć pacjenta. Kontrole NFZ w szpitalach na Śląsku

Kontrola wewnętrzna w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim, postępowanie sprawdzające prokuratury, kontrola wojewody w całym województwie, a teraz też Narodowego Funduszu Zdrowia w kilku konkretnych szpitalach - to wszystko to efekty wciąż niewyjaśnionych okoliczności śmierci młodego mężczyzny, który zmarł 19 marca. Materiał magazynu "Polska i Świat".

35-letni Marcin trafił do szpitala w Wodzisławiu Śląskim dwa tygodnie temu z bólem w klatce piersiowej. Jak mówi jego rodzina, w sumie czekał na pomoc 10 godzin.

W tym czasie został odesłany do szpitala w Rydułtowach, gdzie miało czekać na niego miejsce, wrócił jednak do Wodzisławia w karetce, bo łóżko na niego tam nie czekało. Na Izbie Przyjęć lekarze mieli się nim zająć i stale monitorować, ale mężczyzna został jeszcze wysłany do Raciborza. Tam w szpitalu zmarł.

- Miał czas, a nie wykorzystano tego - mówi jego matka, pani Małgorzata.

Kontrole w śląskich placówkach

W sprawie śmierci 35-latka Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła postępowanie sprawdzające.

Wodzisławski szpital też prowadzi kontrolę wewnętrzną. Dopiero po niej będzie mógł przekazać swoją wersję wydarzeń.

- To wyjaśnianie będzie dotyczyło kwestii zgromadzonej dokumentacji medycznej, rozmowy z lekarzami, z personelem lekarsko-pielęgniarskim szpitala, który udzielał pacjentowi świadczeń medycznych - mówi Sławomir Graboń, rzecznik szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ, Małgorzata Doros informuje, że sprawdzane będzie to, czy tego dnia na Izbie Przyjęć była odpowiednia liczba lekarzy i pielęgniarek. - Czy jest gwarantowany dostęp do świadczeń medycznych, czy odpowiednio jest prowadzona dokumentacja medyczna, która dotyczy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - wyjaśnia.

Śląski oddział NFZ zarządził też kontrole w szpitalach w Sosnowcu, Zawierciu, Bytomiu i Dąbrowie Górniczej.

Na zlecenie ministerstwa zdrowia, wojewoda śląski kontroluje z kolei 13 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Kontrola potrwa około miesiąca.

- Będziemy sprawdzać przede wszystkim dokumentację medyczną, bardzo drobiazgowo, szczegółowo wszystkie dokumenty. Będziemy również sprawdzać czas pracy personelu medycznego - tłumaczy rzeczniczka wojewody śląskiego, Alina Kucharzewska.

Dodatkowo urzędnicy mają sprawdzić między innymi, jak wygląda opieka nad pacjentami na SOR-ach, w jakiej kolejności się nimi zajmują i czy przeprowadzają im odpowiednie badania.

W sprawie sytuacji na śląskich SOR-ach odbyło się też we wtorek spotkanie ministra zdrowia z rzecznikiem praw pacjenta. Jego efekty to między innymi wprowadzenie zmian systemowych oraz szkolenia dla pracowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.