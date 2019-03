Kontrole NIK w dziesięciu komendach policji. W związku z wizytami Zielińskiego

Video: tvn24

Kamińska o kontroli KGP w podlaskiej policji

04.12 | Wniosek o przeprowadzenie kontroli, między innymi w podlaskiej policji, w związku z wizytami wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego wysłała do Najwyższej Izby Kontroli posłanka Bożena Kamińska (PO). Odniosła się również w rozmowie z TVN24 do poprzedniej kontroli w podlaskiej policji, przeprowadzonej przez Komendę Główną Policji. W jej opinii jednak, "trochę to wygląda kuriozalnie, że kontrolowany wysyła na siebie kontrolę, bo to trochę tak wygląda".

