"Jest trochę tak, jakby na Nowogrodzkiej w szafie Kaczyński przechowywał sztandar PZPR"

Lubnauer: PiS ma dwie skale. Jedna dla przeciwników...

09.02 | - Mi się przypominają słowa (Jacka) Sasina (szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów-red.), który powiedział, że nie powinno się ludziom grzebać w historii, w rodzinie. Oczywiście to jest wtedy, kiedy dotyczy to działaczy PiS-u. PiS ma dwie skale. Jedna skala dla swoich przeciwników politycznych. Tam znajdzie i członków rodziny i znajdzie przynależność do PZPR-u, i znajdzie tajnych współpracowników. I inną skalę dla swoich. Okazuje się, że na pewno byli dobrzy mimo tego, że zbłądzili - powiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Odniosła się do oświadczenia byłego prezesa spółki Srebrna, obecnie szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy o tym, że mógł "podpisać jakieś dokumenty" dla Służby Bezpieczeństwa.

