Jestem przeświadczony, że czynimy poważny krok we właściwym kierunku. Krok, który kiedyś będzie oceniany jako ten, który odnowił polską naukę - powiedział w środę Jarosław Kaczyński o projekcie tak zwanej Ustawy 2.0 poświęconej reformie szkolnictwa wyższego i nauki. Zapewnił, że zrobi wszystko, by "ustawa przeszła". Szef resortu nauki i wicepremier Jarosław Gowin dziękował za wsparcie projektu. - Jego ostateczny kształt nosi ślad uwag prezesa Kaczyńskiego - dodał.

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) byłby pierwszą od ponad 12 lat całościową reformą uczelni. Przewiduje on poważne zmiany między innymi w działaniu uczelni, ich finansowaniu, ścieżce awansu zawodowego oraz trybie robienia doktoratu.

Wśród ważnych kierunkowych zmian zawartych w projekcie Ustawy 2.0 jest między innymi uzależnienie wielu możliwości uczelni od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Ustawa zgodnie z propozycją resortu nauki ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku.

"Popieram tę ustawę i uczynię wszystko, żeby przeszła"

- Sprawa tej ustawy [tak zwanej Ustawy 2.0 lub Konstytucji dla Nauki - przyp. red] była i jest przedmiotem różnych kontrowersji, ale chciałem bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja tę ustawę popieram i uczynię wszystko, żeby przeszła - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

W jego ocenie "podjęcie próby przebudowy, instytucjonalnej naprawy" polskiej nauki jest "bardzo ważne", po to "aby potencjał około 100 tysięcy polskich naukowców był dużo lepiej, niż w tej chwili, wykorzystywany".

Kaczyński podkreślił, że zaproponowane rozwiązania w tak zwanej Ustawie 2.0 nie zagrażają ani samorządności środowisk naukowych, ani mniejszym uczelniom. - Nie stoi [ustawa - red.] w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju - zaznaczył prezes PiS na konferencji prasowej.

Według niego ustawa stwarza szanse na to, żeby "pewnego rodzaju niezbyt efektywny system został zmieniony". - Żeby aktywność intelektualna (...) została wzmożona i żeby mogła przynosić szybsze efekty - podkreślał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Bartłomiej Zborowski / PAP Wspólna konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, której tematem była Konstytucji dla Nauki

"Czynimy bardzo poważny krok we właściwym kierunku"

Jak zaznaczył, ustawa będzie jeszcze przedmiotem dyskusji parlamentarnej, być może też dyskusji społecznej.

Kształt projektu "nosi ślad uwag" Kaczyńskiego

Wicepremier Gowin poinformował, że w sprawie projektu Konstytucji dla Nauki wielokrotnie spotykał się z prezesem PiS.

- Jego ostateczny kształt nosi ślad uwag pana prezesa Kaczyńskiego - zaznaczył.

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił ponadto, że projekt Konstytucji dla nauki powstawał "w szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim".

- Projekt - mimo tego, że jak każda wielka systemowa reforma budzi rozmaite wątpliwości i obawy - został poparty przez wszystkie (...) reprezentatywne gremia środowiska akademickiego - dodał, wymieniając w tym kontekście między innymi Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Parlament Studentów RP.

"Dramatem jest drenaż mózgów"

Gowin zapewnił jednocześnie, że projekt "kieruje się konsekwentnie zasadą zrównoważonego rozwoju".

- Wszystkim nam zależy na tym, żeby najlepsze polskie uczelnie nie błąkały się po czwartej, piątej setce światowych rankingów, tylko pięły się w górę, budowały prestiż polskiej nauki i polskiego państwa, ale równie ważne jest dla nas to, żeby swój poziom podnosiły wszystkie uczelnie, także te uczelnie regionalne, uczelnie średnie czy małe - wskazywał minister.

Jak dodał, projekt w swoim ostatecznym kształcie - pod wpływem między innymi uwag prezesa PiS - zawiera "bardzo szeroki pakiet propozycji i szans właśnie dla tych uczelni".

- Ale to, co w tej ustawie najważniejsze, to jest zahamowanie największego dramatu Polski po 1989 roku, a tak naprawdę w ciągu ostatnich 250 lat, tym dramatem jest drenaż mózgów - podkreślił Gowin. - Ustawa doprowadzi do tego, że polskie uczelnie pod względem swojego poziomu (...) zaczną konkurować z najlepszymi uczelniami najpierw w Europie, a w perspektywie 5-10 lat - świata - zapowiedział.

"Spór merytoryczny"

- Był i jest w dalszym ciągu w naszym obozie politycznym, który jest szeroki, pewien spór merytoryczny. On nie prowadził do napięć, które były groźne dla obozu. Ale ten spór merytoryczny musiał w pewnym momencie znaleźć rozwiązanie praktyczne. To znaczy decydujemy się na to, by tę ustawę, skorygowaną, uchwalać czy też nie - stwierdził Kaczyński.

- Zdecydowaliśmy się na to, żeby ją uchwalać i teraz ten proces, który też pewnie będzie niewolny od różnego rodzaju polemik, uruchamiamy - zaznaczył lider PiS.

Dodał, że jest "pewny, że zakończy się to uchwaleniem ustawy". Jak mówił, wierzy, że nie będzie ona w "żaden istotny sposób zmieniana".

"Nie był to żaden spór ani polityczny, ani personalny"

Również Gowin podkreślał, że różnica zdań w sprawie ustawy miała charakter merytoryczny i "nie był to żaden spór ani polityczny ani personalny". Jak podkreślił, zaproponowana przez niego reforma "będzie głęboka". Ocenił, że takie zmiany zawsze budzą spory merytoryczne.

Wicepremier zauważył, że w czasie prac nad ustawą uwzględniono "liczne uwagi" zgłaszane nie tylko przez prezesa PiS, ale też przez wicemarszałka Terleckiego i innych polityków PiS.