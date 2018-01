Video: EBS/TVN24

Tusk: jestem gotów na osąd europejskich przywódców

8.03 | - Starałem się w trakcie mojej kadencji być neutralny, bezstronny i uważam, że mi się to udało. Jednocześnie odpowiadam za ochronę europejskich wartości. To moja rola i głęboko w to wierzę. Nie jestem tu po to, by oceniać swoją skuteczność. Ocenią to europejscy przywódcy. Tylko oni mogą to zrobić. Jestem gotów na ten osąd - powiedział w środowe popołudnie Tusk, przemawiając na konferencji prasowej w Brukseli.

