"To są słowa nienawiści, które przeczą podstawowym zasadom chrześcijaństwa"

Słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" nigdy nie powinny paść, nieważne z czyich ust - podkreślił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Tę wypowiedź odbieramy jako atak, dyskryminację, stygmatyzację grupy społecznej - ocenił. Dodał, że "to są słowa nienawiści, coś, co przeczy podstawowym zasadom chrześcijaństwa".

W ramach czwartkowych obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił kazanie w bazylice Mariackiej w Krakowie.

Arcybiskup Jędraszewski o "tęczowej zarazie" Czerwona zaraza... czytaj dalej » Hierarcha mówił wówczas, że to z "powstańczych mogił narodziła się wolna Polska, choć na jej narodzenie trzeba było czekać bardzo długo".

- Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski.

"To są słowa, które nigdy nie powinny paść, nieważne z czyich ust"

Na słowa metropolity krakowskiego o "tęczowej zarazie" zareagował między innymi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W mediach społecznościowych poinformował, że jego przedstawiciele złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa Jędraszewskiego.

- Złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa propagowania totalitarnego ustroju państwa. Uważamy, że tego rodzaju słowa i dyskryminowanie grup społecznych jest charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych - wyjaśniał we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

- Słowa arcybiskupa Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" odbieramy jako atak, dyskryminację, stygmatyzację grupy społecznej - dodał.

W jego ocenie "to są słowa, które nigdy nie powinny paść, nieważne z czyich ust".

"To są słowa nienawiści, coś, co przeczy podstawowym zasadom chrześcijaństwa"

W reakcji na słowa arcybiskupa Jędraszewskiego łódzki dominikanin ojciec Paweł Gużyński namawia do wysyłania listów do arcybiskupa i oczekuje, że metropolita krakowski poda się do dymisji.

Dulkowski był pytany w TVN24, co by napisał w takim liście. - Napisałbym, że są to słowa niegodne przedstawiciela, kapłana religii, która niesie na swoich proporcach miłość. To są słowa nienawiści, coś, co przeczy podstawowym zasadom chrześcijaństwa - podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że mówiąc o Jędraszewskim, "ocenia człowieka w oderwaniu od pełnionej przez niego funkcji".

- To, że on jest hierarchą Kościoła, to jest dodatkowa okoliczność. Przede wszystkim jest człowiekiem, obywatelem Polski, który powinien podlegać polskiemu prawu jak każdy inny. Nic go nie uprawnia, żeby można było mu więcej - stwierdził gość TVN24.

Pytany, czy spodziewa się dymisji metropolity krakowskiego, Dulkowski odparł: - Tak, bo mam nadzieję, że mimo wszystko cały Kościół katolicki nie jest przeżarty złem.