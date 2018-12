"Słowa haniebne, niegodne funkcjonariusza policji". Posłanka PO zawiadamia prokuraturę

Posłanka Bożena Kamińska (PO) złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komendanta podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza. W lokalnym radiu proponował on konkurs na najlepszy anonim o Kamińskiej. Nastąpiło to po tym, jak posłanka ujawniła, że policjanci zwrócili się do niej z prośbą o pomoc w związku z tym, jak są "pogardzani i traktowani".

Posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nadinspektora Daniela Kołnierowicza, komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku. Dotyczy ono możliwości przekroczenia uprawnień, czyli złamania artykułu 231 par. 1 kodeksu karnego, który mówi, że "funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Kamińska złożyła doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Pod dokumentem podpisali się jeszcze dwaj podlascy posłowie PO: Robert Tyszkiewicz i Tomasz Cimoszewicz.

10 komend policji i wizyty Zielińskiego do sprawdzenia. Wniosek posłanki o kontrolę NIK Wniosek o... czytaj dalej » - To zawiadomienie w głównej mierze dotyczy wypowiedzi na żywo, jakie padały wcześniej pod moim adresem - tłumaczyła posłanka. - Kwestionował moje kompetencje, możliwości doprowadzenia do kontroli w jakiejkolwiek jednostce. Następnie w Radio 5 próbował ogłaszać konkurs na donosy pod adresem moim i mojej rodziny - wyjaśniała w rozmowie z TVN24.

Listy do posłanki Kamińskiej

Podczas posiedzenia Sejmu 9 listopada posłanka Bożena Kamińska zapytała z mównicy sejmowej wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, "z jakiego powodu (...) policjanci przebierają się w garnitury, zakładają okulary i udają, że są Służbą Ochrony Państwa podczas uroczystości, w których bierze udział wiceminister", oraz "jaką pracę wykonuje ksiądz, który został zatrudniony w komendzie i nie przychodzi do pracy".

Parlamentarzystka PO poinformowała, że policjanci z wielu komend pisali do niej anonimowe listy z prośbą o interwencję. W jednym z nich była informacja, że od trzech lat patrol suwalskiej policji codziennie pilnuje posesji wiceministra Zielińskiego i że monitoring w domu polityka jest podłączony do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, a nie do prywatnej firmy ochroniarskiej.

Kontrola w suwalskiej policji

Kontrolę w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach przeprowadziła Komenda Główna Policji.

"W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono, aby policjanci kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Funkcjonariusze działali na polecenie przełożonych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki kontroli wskazują jednak na uchybienia ze strony niektórych przełożonych" - napisał rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka w komunikacie pokontrolnym. Rzecznik podkreślił, że kontrola nie wykazała żadnych zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo, ani nawet takich, które miałyby spowodować wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.

Działalność posłanki i wywołane przez nią działania kontrolne zdenerwowały komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, nadinspektora Daniela Kołnierowicza.

- Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, to może ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej. O majątku, o podróżach służbowych, o dotychczasowej działalności - mówił 26 listopada w lokalnym Radiu 5i.

Później przekonywał, że nie namawiał do realnego "konkursu na anonimy". - Nie mówiłem, że ogłaszamy konkurs, tylko że może ogłosimy konkurs - stwierdził.

Bożena Kamińska, tłumacząc złożenie zawiadomienia do prokuratury, oceniła te słowa jako "haniebne".

"Czystka", policjanci przebierańcy i całodobowa ochrona domu wiceministra Dlaczego i z... czytaj dalej » - To są słowa niegodne funkcjonariusza policji (...), funkcjonariusza, który powinien dbać o bezpieczeństwo każdego obywatela w naszym kraju, a przede wszystkim powinien dbać o morale i zasady funkcjonujące w policji - oceniła.

Uznała, że tą wypowiedzią Daniel Kołnierowicz "przekroczył swoje kompetencje do kierowania takich słów pod adresem obywatela".

Wniosek o kontrolę do NIK

Poza przeprowadzoną wcześniej kontrolą, "czynności wyjaśniające" w sprawie wypowiedzi Kołnierowicza zlecił także komendant główny policji - informował pod koniec listopada jego rzecznik, inspektor Mariusz Ciarka.

4 grudnia Kamińska złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w dziesięciu komendach w podlaskiej policji.

Wniosek dotyczył decyzji i poleceń wydawanych przez kierownictwo policji oraz czynności dokonywanych przez funkcjonariuszy w związku z wizytami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.