Gliński chce konkursu na dyrektora POLIN. "Można było przedłużyć kadencję"

Video: tvn24

Trzaskowski o konkursie na dyrektora POLIN

18.02 | - Można było przedłużyć kadencję i myśmy zawsze się za tym opowiadali, natomiast ponieważ pan premier Gliński poprosił o to, żeby był konkurs, też byliśmy skłonni się na to zgodzić - mówił Trzaskowski odnosząc się do decyzji ministra kultury Piotra Glińskiego, aby nie przedłużać wygasającego kontraktu dyrektorowi muzeum POLIN profesorowi Dariuszowi Stoli.

