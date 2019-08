Konferencja marszałek Sejmu, w tle nie ma unijnych flag. "Nie robiłabym z tego problemu"

Video: TVN 24

Beata Szydło usuwa unijne flagi

25.11 | Beata Szydło wprowadza nowy porządek i usuwa europejską flagę. Na sali po posiedzeniu rządu premier będzie występowała tylko na tle barw narodowych. Zapewnia, że nie zrywa ze Wspólnotą, ale jej decyzja wywołuje fale krytyki. Politycy opozycji uważają, że to lekceważnie Unii, zagraniczne media piszą o eurosceptycznym tonie, a oliwy do ognia dodaje prezydent, który poleciał do Chin w koszulce marki "Red is bad", lubianej wśród środowisk narodowych i kibicowskich marki antyunijnej.

