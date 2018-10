Byli prezydenci i premierzy zaproszeni przez Andrzeja Dudę na "Koncert dla Niepodległej"

Foto: niepodlegla.gov.pl Video: tvn24

"Jest szansa, że niedługo będziemy razem świętować"

11.11 | Lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski powiedział, że bardzo by chciał, żeby doszło do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Wyraził nadzieje, że niedługo to się stanie. - Musimy tylko nauczyć się szukać i doceniać to, co nas wszystkich łączy - bo tego jest znacznie więcej - niż koncentrować się na tym, co nas dzieli - dodał.

»