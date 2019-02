Komorowski: ktoś dostał 500 złotych, bo ma dziecko, a ktoś inny 50 tysięcy, bo zna Glapińskiego





Widać, że w Narodowym Banku Polskim obowiązuje zasada, że kto jest bliżej prezesa albo w bliższej zażyłości, ten po uważaniu dostaje bardzo dużo - mówił w "Kropce nad i" Bronisław Komorowski, komentując ujawnione zarobki w NBP. - Wszyscy będą wiedzieli i pamiętali, że ktoś dostał 500 złotych z tytułu dziecka, a ktoś dostał 50 tysięcy z tytułu znajomości z prezesem Glapińskim. To wyraźna dysproporcja, która będzie ludzi irytowała - dodał były prezydent.

- Jestem przyzwyczajony do takich bulwersacji, bo pewnie każdy myśli, że w Polsce prezydent zarabia najwięcej, a to oczywiście jest nieprawda. Myślę, że byłoby bardzo miło, gdyby zarabiał porównywalnie do jakiejś dyrektorki od promocji - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski.

Odniósł się w ten sposób do informacji Narodowego Banku Polskiego, który w środę opublikował wysokość zarobków kadry kierowniczej w 2018 roku. Według zestawienia sporządzonego przez NBP, najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pobierała dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 563 zł. Funkcję tę od sierpnia 2016 r. sprawuje Martyna Wojciechowska. Średnie zarobki szefowej gabinetu prezesa, którą w ubiegłym roku była Kamila Sukiennik, wyniosły 42 760 zł.

- To, co jest naprawdę bulwersujące to to, że te panie zarabiają najwięcej pieniędzy, więcej niż dyrektorzy działów merytorycznych, ważnych. Widać, że tam obowiązuje zasada, że kto jest bliżej prezesa albo w bliższej zażyłości, ten po uważaniu dostaje bardzo dużo - ocenił Komorowski.

Pytany, czy jego zdaniem Jarosław Kaczyński ma taką siłę, że spowoduje odejście Adama Glapińskiego (prezes NBP jest nieusuwalny, może sam odejść ze stanowiska - red.), odpowiedział, że nie sądzi.

- Pan Adam Glapiński należy do samego jądra, serca środowiska PiS-owskiego, kiedyś Porozumienia Centrum i zawsze zajmował się kwestiami pieniędzy, także pieniędzy partyjnych. Więc sądzę, że raczej należy do gatunku takich nienaruszalnych - stwierdził.

Jak dodał, "na szczęście opinia o Narodowym Banku Polskim nie przekłada się na spadek wartości polskich pieniędzy, czy niepokój inwestorów".

"Wyraźna dysproporcja, która będzie ludzi irytowała"

Bronisław Komorowski odniósł się także do wprowadzenia od 1 lipca 500 plus także dla pierwszego dziecka, o czym mówił podczas sobotniej konwencji PiS Jarosław Kaczyński. Obok zmian dotyczących tego programu lider partii zapowiedział także zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

- Myślę, że wszyscy z przyjemnością przyjmą te pieniądze, ale jednak będą wiedzieli i pamiętali, że ktoś dostał 500 złotych z tytułu dziecka, a ktoś 50 tysięcy z tytułu znajomości z prezesem Glapińskim. To jest taka wyraźna dysproporcja, która będzie ludzi irytowała - ocenił były prezydent.

Jego zdaniem, chodzi o to, żeby "przykryć notowania PiS-u, przykryć aferę ze spółką Srebrna". - Żeby ludzie zwrócili zainteresowanie w inną stronę. Każdy człowiek pieniędzy potrzebuje, ale nie sądzę, żeby się dało w tak prosty sposób kupić głosy wyborcze (…). To wcale nie musi oznaczać, że w imię wdzięczności zagłosują na PiS - stwierdził.

