Komitet Żydów Amerykańskich "zaniepokojony" nominacją Andruszkiewicza

Platforma pyta o powiązania Andruszkiewicza z Kremlem

03.01 | Posłowie Platformy Obywatelskiej pytają, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdziła ewentualne powiązania nowego wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza z Kremlem. W tej sprawie złożyli pismo do szefa Agencji zapowiedzieli skierowanie w tej sprawie interpelacji do szefa Agencji. Ma to związek z raportem węgierskiego think tanku, w którym Andruszkiewicz został sklasyfikowany jako pozostający pod "pośrednim wpływem" rosyjskim.

