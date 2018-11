Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu i zgodą na areszt dla Gawłowskiego





»

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych opowiedziała się w czwartek za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem zgody na zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Stanisława Gawłowskiego (PO). Zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie chce postawić mu zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym i drugiego, polegającego na praniu brudnych pieniędzy. Poseł Robert Kropiwnicki (PO) uznał formułowane przez prokuraturę zarzuty wobec Gawłowskiego za "lipne".

Komisja rozpatrywała w czwartek wniosek prokuratury o uchylenie Gawłowskiemu immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowy areszt dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.

Gawłowski, który wiosną tego roku otrzymał już pięć zarzutów, w tym część o charakterze korupcyjnym i spędził trzy miesiące w areszcie, nie brał udziału w posiedzeniu komisji.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Decyzja rozstrzygająca, to jest decyzja sądu"

"Formułowane wobec niego zarzuty są lipne"

- Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowy areszt dla Stanisława Gawłowskiego ma charakter polityczny, a formułowane wobec niego zarzuty są "lipne" – ocenił podczas czwartkowego posiedzenia poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.

Przypomniał także, że sprawą Gawłowskiego zajmowały się już w tym roku sądy, które decydowały w sprawie zastosowaniu wobec niego aresztu, a następnie o tym, że może opuścić areszt za kaucją.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie "chęci wymuszenia zeznań" od Gawłowskiego Centralne Biuro... czytaj dalej » - Często słyszę taką frazę: "żeby poseł Gawłowski jak każdy obywatel...", tylko jak każdemu obywatelowi sąd mówi, że sprawa się nie nadaje do aresztu, to się sprawa kończy, a w przypadku posła Gawłowskiego, sprawa wraca. A wraca, dlatego, że jest posłem, politykiem i dlatego prokuratura polityczna niestety próbuje się ciągle w tej sprawie odgrywać – przekonywał Kropiwnicki.

Nowe zarzuty dla polityka

Nowe zarzuty dla Gawłowskiego związane są z apartamentem w Chorwacji, który według prokuratury, Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę od kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. W zamian miał oferować "przychylność, poparcie i pomoc" między innymi w kontaktach biznesmena z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, organizującymi wielomilionowe przetargi.

Gawłowski miał też przyjąć od Bogdana K. 100 tysięcy złotych łapówki. Obecny poseł był w tym czasie sekretarzem stanu w resorcie środowiska za rządów PO-PSL.



Według prokuratury, Gawłowski miał też wspólnie z innymi osobami podejmować czynności, które utrudniłyby ustalenie pochodzenia nieruchomości w Chorwacji. Jak podali śledczy, razem z innymi "ustalonymi osobami" zorganizował fikcyjną umowę sprzedaży apartamentu. Dokumenty dotyczące jego zakupu znaleziono w grudniu 2017 roku podczas przeszukania domu posła Platformy Obywatelskiej.

"Duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów"

Gawłowski o wizycie w areszcie: próba rozmiękczenia. CBA: to pomówienie Platforma... czytaj dalej » Jak wskazywała podczas czwartkowego posiedzenia komisji regulaminowej przedstawicielka prokuratury, zastosowanie wobec Stanisława Gawłowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu jest zasadne, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów.

- W toku śledztwa przeprowadzonego przez Zachodniopomorski Departament ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej cztery różne składy sądów orzekających: rejonowego, okręgowego i apelacyjnego w Szczecinie, rozpoznające wnioski prokuratora o stosowanie i przedłużenie stosowania wobec Stanisława Gawłowskiego tymczasowego aresztowania uznały, że zgromadzony dotychczas w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Stanisława Gawłowskiego zarzucanych mu czynów – podkreśliła.

Komisja nie zgadza się na przesunięcie terminu

CBA "rozważa stosowne kroki prawne" po liście Giertycha w sprawie Gawłowskiego Stwierdzenia o... czytaj dalej » Wcześniej wiceszef komisji regulaminowej Tomasz Głogowski (PO) zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpatrzenia przez komisję wniosku prokuratury. Komisja jednak wniosek oddaliła.



- Proszę w imieniu grupy posłów o rozważenie, czy nie byłoby zasadne przesunięcie terminu posiedzenia komisji – powiedział Głogowski na początku posiedzenia.

Przypomniał, że z podobną prośbą zwrócił się w środę do szefa komisji Włodzimierza Bernackiego (PiS) sam Gawłowski, uzasadniając to faktem, iż nie otrzymał w odpowiednim terminie dokumentów prokuratury w jego sprawie.



Bernacki uznał wniosek Gawłowskiego za bezzasadny. Według niego poseł PO wcześniej dwukrotnie odmówił przyjęcia dokumentów z prokuratury. Raz miał to zrobić kiedy próbowano dostarczyć je na jego adres domowy, drugi raz – na adres jego biura poselskiego. Następnie szef komisji poddał wniosek Głogowskiego pod głosowanie. Większość posłów opowiedziała się przeciwko.

Oglądaj Wideo: tvn24 Poseł Kropiwnicki po decyzji komisji w sprawie Gawłowskiego