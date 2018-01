Komisja europarlamentu wspiera KE w sprawie Polski. "Kraj zagrożony naruszeniem wartości"





Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła w poniedziałek rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski.

Za rezolucją głosowało 33 posłów komisji, 9 było przeciw.

Rezolucja została przygotowana - jak podały służby prasowe Parlamentu Europejskiego - po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski, "ponieważ kraj ten jest uważany za wyraźnie zagrożony naruszeniem europejskich wartości".

Komisja Parlamentu Europejskiego w przegłosowanej rezolucji "z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji (Europejskiej) z dnia 20 grudnia 2017 roku o aktywowaniu artykułu 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do sytuacji w Polsce i popiera wezwanie Komisji skierowane do polskich władz w celu rozwiązania problemów".

"Niepotrzebne dzielenie Europy"

W głosowaniu nie wzięli udziału stali członkowie komisji Michał Boni (Platforma Obywatelska, europarlament) - który, jak poinformował, musiał wziąć udział w innej konferencji, a na komisji reprezentował go kolega z grupy politycznej - i Barbara Kudrycka (PO, EPL). W posiedzeniu nie uczestniczyli też tak zwani europosłowie zastępcy komisji Róża Thun (PO, EPL) i Kazimierz Michał Ujazdowski (EKR). Ujazdowski zapowiedział, że podczas sesji plenarnej PE będzie głosował przeciw rezolucji w sprawie Polski.

W posiedzeniu wziął udział europoseł Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), który głosował przeciwko rezolucji. Na posiedzenie przyszła też Beata Gosiewska (Prawo i Sprawiedliwość), która nie jest członkiem komisji.

Tuż przed głosowaniem Jurek zgłosił wniosek formalny, wzywając do zaniechania głosowania i wycofania rezolucji w celu jej skonsultowania przez koordynatorów grup politycznych komisji.

- Chcę wyrazić przekonanie, że jest to naprawdę niepotrzebne dzielenie Europy. Jeżeli już padł ten wniosek Komisji Europejskiej, który uważam za głęboko niefortunny, to i tak będzie miał swój formalny bieg proceduralny - zaznaczył. Zdaniem Jurka rezolucja komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski w tym kontekście jest "niezrozumiała". Pomimo jego wniosku głosowanie odbyło się.

Ponadto komisja PE wzywa Radę Unii Europejskiej do "podjęcia szybkich działań zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej" oraz wzywa Komisję Europejską i Radę UE "do pełnego i regularnego informowania Parlamentu o poczynionych postępach i działaniach podejmowanych na każdym etapie procedury".

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie podczas jednej z kolejnych sesji plenarnych.

Opcja atomowa

15 listopada 2017 roku europarlament na sesji plenarnej przyjął rezolucję wzywającą rząd Polski do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Jednocześnie europosłowie zainicjowali własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 traktatu wobec Polski.

Przyjmując dokument, europarlament udzielił mandatu swej komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na opracowanie specjalnego sprawozdania dotyczącego Polski. W ten sposób mógłby na sesji plenarnej przyjąć sprawozdanie komisji i tym samym wezwać Radę Unii Europejskiej do podjęcia działań przewidzianych w artykule 7 Traktatu o UE.

Jednakże w grudniu decyzję o uruchomieniu artykułu 7 wobec Polski podjęła Komisja Europejska. W związku z tym, że KE uruchomiła artykuł 7, grupy polityczne PE podjęły w styczniu decyzję, że Parlament wycofa się z własnej procedury praworządności, aby nie powielać prac.

Artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej to tak zwana opcja atomowa, w wyniku której kraj może zostać nawet objęty sankcjami czy zawieszeniem prawa do głosowania na forum Unii Europejskiej. Aby tak się stało, zielone światło musi dać jednomyślnie szczyt unijny. Węgry wielokrotnie powtarzały jednak, że w takiej sytuacji będą przeciw karaniu Polski.

Kwestie praworządności

Zgodnie z artykułem 7 Rada UE, czyli przedstawiciele rządów, może na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Potrzeba do tego większości czterech piątych państw Unii.

KE uruchamiając w grudniu 2017 roku artykuł 7 przyjęła też zalecenia, w których wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi między innymi o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.

Komisja domaga się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest "przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Na początku stycznia do Brukseli przyleciał premier Mateusz Morawiecki, aby spotkać się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Obaj politycy poruszyli w rozmowie między innymi kwestię praworządności. Morawiecki i Juncker umówili się na kolejne spotkanie, by - jak napisali we wspólnym oświadczeniu - kontynuować dyskusję w omawianych sprawach, "mającą przynieść postępy do końca lutego".