Żyjemy w warunkach bardzo głębokiego sporu. Racje w tym sporze na pewno są podzielone. Dla mnie sprawą fundamentalną jest to, żebyśmy ten spór rozstrzygnęli w naszym polskim gronie bez ingerencji zagranicznej - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W ubiegłą środę Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7 traktatu UE wobec Polski. Dała jednocześnie Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił wówczas, że niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania. Sondaż: rząd PiS winny konfliktu z KE. Morawiecki ma to naprawić Premier Mateusz... czytaj dalej »

Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nową ustawę o Sądzie Najwyższym.

"Jest spór między naszym rządem a Komisją Europejską"

Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - w "Kropce nad i" w TVN24 ocenił, że "jest spór między naszym rządem a Komisją Europejską".

- Oficjalnie to jest spór o przestrzeganie zasad praworządności, ale jak porównuję to, co pod tym względem dzieje się w Polsce i chociażby w Hiszpanii i porównuję reakcję Komisji Europejskiej, to śmiem wątpić, by motywy podawane przez Komisję były prawdziwe - powiedział Gowin.

Zdaniem wicepremiera, "prawdziwy motyw to spór o docelowy model integracji europejskiej". - Zarówno Komisja Europejska, jak i polski rząd opowiadają się za utrzymaniem integracji, tylko Komisja wyobraża sobie tę integrację w formie powstania jednego superpaństwa europejskiego. My nawiązujemy do tej oryginalnej koncepcji integracji, czyli Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn - mówił.

"Dojdzie do spotkań na wysokim szczeblu"

Gowin skomentował również słowa Departamentu Stanu USA, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce. "Stany Zjednoczone zwracają uwagę na to, że reformy wymiaru sprawiedliwości powinny być przeprowadzone zgodnie z polską konstytucją i z poszanowaniem niezależności sądownictwa i rozdziału władz" - przekazał Departament. Departament Stanu USA: reformy powinny być przeprowadzone zgodnie z polską konstytucją Polska jest... czytaj dalej »

- W najbliższym czasie dojdzie do spotkań na wysokim szczeblu i uda nam się przekonać naszych amerykańskich partnerów do tego, że wątpliwości podnoszone przez media, część komentatorów zachodnich czy amerykańskich, są bezpodstawne - stwierdził.

"Żyjemy w warunkach bardzo głębokiego sporu"

Gowin zwrócił również uwagę na sondaż Kantar Millward Brown S.A. dla "Faktów" TVN i TVN24 o ustawach sądowych prezydenta.

44 procent respondentów popiera decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - wynika z sondażu. Przeciw decyzji Andrzeja Dudy jest 43 procent badanych.

- To oznacza, że żyjemy w warunkach bardzo głębokiego sporu. A racje w tym sporze na pewno są podzielone. Dla mnie sprawą fundamentalną jest to, żebyśmy ten spór rozstrzygnęli w naszym polskim gronie bez ingerencji zagranicznej - skomentował wicepremier.

Oglądaj Wideo: tvn24 Gowin: żyjemy w warunkach bardzo głębokiego sporu, ważne jest, żeby rozstrzygnąć go bez ingerencji zagranicznej

"Pluralizm opinii ma się w Polsce świetnie"

Jarosław Gowin był również pytany o słowa senatora PiS Aleksandra Bobko. Podczas senackiej debaty nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym senator Bobko stwierdził, że jeden z jej zapisów jest niezgodny z konstytucją. Przyznał, że chodzi o fragment, w którym przerywa kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Senator PiS o artykule 7.: zarzuty są pretekstem, ale my sami ich dostarczamy Za sprawą rządów... czytaj dalej »

- Z żalem muszę stwierdzić, że przynajmniej ten jeden element w sposób najbardziej oczywisty pozostaje niezgodny z konstytucją - powiedział senator Aleksander Bobko.

Wicepremier odpowiedział, że bardzo ceni senatora Bobko. - Inaczej nie byłby moim wiceministrem. Tak się składa, że jesteśmy po tej samej stronie sceny politycznej dzisiaj, co nie znaczy, że w każdej sprawie się zgadzamy - wyjaśniał.

- Zastosowane zostało tutaj [w przypadku skrócenia kadencji I prezes Sądu Najwyższego - red.] kryterium emerytalne. To nie jest sprzeczne z konstytucją, chociaż w tej sprawie mamy różne zdania - jak widać - nawet w obrębie jednego ministerstwa - powiedział Gowin.

- Fakt, że mój pierwszy zastępca wygłasza taki pogląd, jest najlepszym dowodem na to, że pluralizm opinii ma się w Polsce świetnie - stwierdził.

"Przykre jest to, że komunistyczni sędziowie wciąż orzekają"

Polski wymiar sprawiedliwości jest "głęboko wadliwy" oraz "sprzyja nepotyzmowi i korupcji" - napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym 13 grudnia na portalu tygodnika "Washington Examiner". Wyjaśnia, że rząd PiS został wybrany, by go naprawić.

Jak tłumaczył, w czasie obrad Okrągłego Stołu generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu pozwolono na obsadzenie w sądach postkomunistycznych sędziów z czasów komunizmu. "Sędziowie ci dominowali w naszym wymiarze sprawiedliwości przez kolejne ćwierć wieku. Niektórzy z nich wciąż pracują" - czytamy.

Do tych słów odniósł się Gowin. - Przykre jest, że komunistyczni sędziowie ciągle w polskich sądach orzekają. Na szczęście są niewielką mniejszością - powiedział. Jak dodał, jest mu również przykro, że "w polskich sądach orzekają sędziowie, którzy w czasach stanu wojennego ferowali drastyczne wyroki przeciwko opozycjonistom". "Praworządność to sytuacja, w której nie jesteśmy zależni od kaprysu jednostki" Praworządność... czytaj dalej »

Dopytywany, ilu jest takich sędziów, odparł: - Myślę, że na wysokich stanowiskach w polskim sądownictwie są to co najmniej dziesiątki.

Jednak - jak dodał - mamy też "wielu wybitnych sędziów". - Uważam, że przytłaczająca większość to ludzie uczciwi i dobrze wykonujący swoje zadania. Ale mamy kanały awansu, które nie promują takich sędziów. Dlaczego ministrowie sprawiedliwości (po 1989 r. - red.) tak często się zmieniali. Bo natrafiali na gigantyczny opór ze strony środowiska sędziowskiego. Gdyby sędziowie w przeszłości byli otwarci na reformy przeprowadzane skalpelem to być może nie trzeba by było dzisiaj przeprowadzać tych reform nieco cięższym narzędziem - ocenił wicepremier.

"Polityki nie należy uprawiać pod dyktando sondaży"

Pytany o sondaż Kantar Millward Browna SA dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym 59 proc. uważa, że Antoni Macierewicz powinien odejść ze stanowiska ministra obrony narodowej podkreślił, że polityki nie należy uprawiać pod dyktando sondaży.

- Premier Morawiecki powinien ocenić czy pozostawienie na stanowisku ministra Macierewicza, Gowina, każdego innego ministra jest słuszne. I jeżeli uważa, że jest słuszne to powinien tych ministrów pozostawić, nawet gdyby przeważająca większość opinii publicznej była za ich odwołaniem - mówił wicepremier.

- Jeżeli chodzi o nadzór nad armią najważniejszy jest prezydent. Jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, żeby minister obrony narodowej i urząd prezydenta, w tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, dobrze współpracowali, niezależnie od tego kto będzie ministrem obrony narodowej - zaznaczył Gowin.

44 procent respondentów popiera decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - wynika z sondażu Kantar Millward Brown S.A. dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciw decyzji Andrzeja Dudy jest 43 procent badanych.