Zaostrzenie prawa karnego w Polsce "nie do pogodzenia z humanitarnym podejściem"

Senat proponuje 43 poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego

Foto: Jacek Turczyk/PAP Video: tvn24

24.05 | Senat poparł w piątek wieczorem nowelizację reformującą Kodeks karny, w tym zaostrzającą kary za przestępstwa między innymi dotyczące pedofilii. - Istnieje realna obawa, że przy kontroli konstytucyjnej, ta ustawa będzie uznana za niezgodną z konstytucją - stwierdził Piotr Zientarski, senator Platformy Obywatelskiej. Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego "to, co się stało w Sejmie, to jest zupełnie odrębna sprawa".

