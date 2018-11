Neumann: PiS rozciąga parasol ochronny nad "naziolami"

Za chwilę to operator TVN będzie głównym oskarżonym razem z dziennikarką, która robiła materiał. Nie są źli ci ze stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którzy propagowali faszyzm, tylko źli są ci, którzy to nagrali - wskazywał w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 szef klubu PO Sławomir Neumann. Komentował w ten sposób działania ABW w sprawie operatora TVN, współautora reportażu wcieleniowego na temat polskich neonazistów.

- To jest absolutna logika władzy. Parasol ochronny nad "naziolami", faszystami, czy ruchami neofaszystowskimi, czy skrajnie narodowymi, który PiS rozciąga od początku swoich rządów i pozwala tym brunatnym łbom podnosić się coraz wyżej - komentował w "Kawie na ławę" w TVN24 szef klubu PO Sławomir Neumann. Oświadczenie TVN w sprawie działań ABW i prokuratury dotyczących dziennikarza TVN W związku z... czytaj dalej »

Odniósł się w ten sposób do wydarzeń z piątku 23 listopada 2018 roku, gdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyła do domu operatora TVN Piotra Wacowskiego, współautora reportażu Superwizjera "Polscy neonaziści", wręczając mu pismo z wezwaniem do prokuratury. W piśmie zawarte są zarzuty o propagowanie nazizmu (z art. 256 par. 1 kodeksu karnego) w związku z realizacją reportażu wcieleniowego na temat polskich neonazistów.

W niedzielę Prokuratura Krajowa poinformowała, że "przedwczesne jest stawienie zarzutów operatorowi TVN, który wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia w trakcie spotkania ku czci Adolfa Hitlera w kwietniu 2017 roku i odwołała wyznaczony mu termin stawienia się w prokuraturze".

Neumann: źli są ci, którzy nagrali

- To nie tylko jest kwestia najścia na operatora z waszej stacji przez ABW. Za chwilę to on będzie głównym oskarżonym razem z dziennikarką, która robiła materiał pod przykrywką, bo inaczej nie szło tego nagrać. Nie są źli ci ze stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którzy propagowali faszyzm, tylko źli są ci, którzy to nagrali. To typowe dla PiS-u - mówił poseł PO.

Zwrócił uwagę, że ludzi, którzy wieszali zdjęcia europosłów PO na szubienicach, "kara do tej pory nie spotkała".

- Ci ludzie są absolutnie bezkarni i czują tę bezkarność i coraz wyżej podnoszą głowę. Bo rząd PiS zajmuje się tylko ich ochroną. Ściga tych, którzy ścigają "nazioli". To jest cała przykrość tej sytuacji, bo w państwie demokratycznym i tak doświadczonym przez faszyzm nie może się coś takiego zdarzyć nawet dla korzyści politycznych - dodał Neumann.

Tę sprawę skomentował też Krzysztof Hetman (PSL). - Mamy XXI wiek. Rok temu ktoś powiesił portrety na szubienicach także moich koleżanek i kolegów z Parlamentu Europejskiego. Co by się stało, gdyby na tych portretach byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Czy rok czasu czekalibyśmy, żeby prokuratura wyjaśniła i pociągnęła do odpowiedzialności tych, którzy to zrobili? Na pewno nie - skomentował.

- Pokażmy, jak ta reforma sprawiedliwości wpłynęła na lepszą pracę prokuratury - dodał.

"Na mnie największe wrażenie zrobiła scena zbiorowego hajlowania" W reportażu jest... czytaj dalej » Podczas demonstracji w Katowicach w listopadzie 2017 roku członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) zawiesili na szubienicach zdjęcia sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stanęli w obronie tolerancji, praworządności i innych wartości europejskich. Prokuratura od roku nie postawiła zarzutów żadnemu z podejrzanych. Cały czas w sprawie prowadzone jest śledztwo.

Cymański: nie ma w Polsce problemu faszyzmu

- Nie róbcie takiej atmosfery - mówił z kolei Tadeusz Cymański (Zjednoczona Prawica). Jego zdaniem "nie ma w Polsce problemu faszyzmu".

Według Cymańskiego osoby przedstawione w reportażu "Polscy neonaziści" to jest "margines marginesu".

- Wszyscy przykładacie rękę do tego, że w "Die Welt", w "The Guardian" idą takie przekazy: prezydent państwa na czele pochodu 200-tysięcznego z udziałem narodowców. Przecież to jest kłamstwo. Stańcie w obronie prawdy - zwrócił się do posłów opozycji. - To, że na 200 tysięcy będzie 100, czy 200 szaleńców, to prezydent ma się odcinać? Prezydent nie powinien się odcinać, bo nie ma od czego się odcinać - stwierdził Cymański.

Oświadczenie TVN w sprawie reportażu "Polscy neonaziści" Publikujemy... czytaj dalej » Odniósł się w ten sposób do marszu 11 listopada, który przeszedł ulicami Warszawy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego oraz organizowanego co roku przez narodowców "Marszu Niepodległości".

Dolniak: zaczyna się zawsze od pojedynczych przypadków

Z kolei Barbara Dolniak (Nowoczesna) podkreśliła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Tadeusza Cymańskiego o marginesie. - Bo zaczyna się zawsze od pojedynczych przypadków, które potrafią się zwiększać - powiedziała.

- To jest niebezpieczne. Te pojedyncze przypadki powinny być właśnie przez rządzących, przez prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości piętnowane - dodała.

"Prokuratora nie robi nic", "państwo przyzwala"

- Uważacie, że to jest margines marginesu, że to obłęd, a przez rok czasu prokuratura nie robi z nimi nic - skomentował Neumann, odnosząc się do działań prokuratury po reportażu "Superwizjera" o polskich neonazistach.

- Wjazd ABW ma operator TVN-u, który nagrał "nazioli", a przez rok nic się nie wydarzyło. Co ten margines widzi? Że państwo przyzwala - mówił szef klubu PO.

Z kolei rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski pytał, "gdzie państwo przyzwala?". - Widziałem 11 listopada marsz, gdzie absolutnie bezwzględne likwidowano przejawy niedozwolonych zachowań - powiedział.

Rzymkowski: z faszyzmem w Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia

Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) zaapelował, żeby w dyskusji na ten temat "nie mieszać pojęć". Parlament Europejski chce "zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich" Parlament... czytaj dalej »

- Nazizm to jest narodowy socjalizm. To jest ideologia, która w Polsce nigdy nie istniała. Istniała tylko i wyłącznie w III Rzeszy Niemieckiej i w państwach, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką. Polska nigdy nie współpracowała z nazistami - ocenił.

- Faszyzm zakłada, że państwo jest omnipotentne, że instytucje państwowe podporządkowują całość życia społecznego obywateli. Z faszyzmem w Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia - stwierdził Rzymkowski.

Reportaż "Superwizjera"

W styczniu dziennikarze "Superwizjera" TVN ujawnili wyniki swego dziennikarskiego śledztwa. Na nagraniach, które zostały zarejestrowane ukrytą kamerą, pokazano między innymi zorganizowane w maju 2017 roku w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody urodzin" Adolfa Hitlera. Materiał pokazywał między innymi rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać było też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" oraz częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy. Oświadczenie w sprawie reportażu "Polscy neonaziści" i publikacji portalu wPolityce Redakcja programu... czytaj dalej »

Dziennikarze TVN pokazali także zamknięty dla przypadkowych osób festiwal Orle Gniazdo. Grające tam zespoły wykonywały utwory sławiące nacjonalizm, faszyzm oraz atakujące mniejszości narodowe i seksualne. Można było zobaczyć moment, na którym po wezwaniu ze sceny publiczność zaczęła wykonywać gest "Heil Hitler".

Po publikacji materiału dziennikarskiego prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Kilku osobom postawiono zarzuty (nie ma jeszcze aktu oskarżenia), jedna dobrowolnie poddała się karze.

