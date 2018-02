"Brak kultury został ukarany". Komentarze po odwołaniu Czarneckiego





Odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego komentują politycy głównych partii. Zdaniem lidera PO europoseł PiS "skompromitował własny kraj", a w ocenie Marcina Horały z PiS-u wobec Polski unijne instytucje po raz kolejny zastosowały podwójne standardy.

W środowe popołudnie Parlament Europejski przegłosował odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego izby Ryszarda Czarneckiego.

Za usunięciem z prezydium PE europosła PiS oddano 447 głosów, 196 było przeciw, a wstrzymujących się 30. Te ostatnie nie liczyły się do większości 2/3, która była potrzebna do odwołania Czarneckiego.

"Cierpliwość się kończy"

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, posła Platformy Obywatelskiej, taka decyzja europosłów "to sygnał dla rządzących".

- Cierpliwość się kończy. To są tego typu działania, które prowadzą do całkowitej marginalizacji i osamotnienia PiS. Jak PiS nie będzie wycofywać się ze swoich najbardziej kontrowersyjnych decyzji i nie będzie prowadzić dialogu ze swoimi najważniejszymi partnerami, to niestety przyjdzie za to płacić - dodał Trzaskowski.

W ocenie byłego wiceministra spraw zagranicznych konsekwencje polityki PiS-u wobec unijnych instytucji poniosą wszyscy Polacy.

- Problem polega na tym, że nie będzie za to płacić ceny tylko PiS tylko my wszyscy, bo to się przekłada na ważne stanowiska dla Polski i prawdopodobnie wpłynie na skalę przepływów finansowych z Unii do Polski i na wiele innych kwestii - podkreślił Trzaskowski.

"Wobec Polski zastosowano podwójne standardy"

Komentując na gorąco w Sejmie odwołanie Czarneckiego Marcin Horała z PiS-u powiedział, że stała się "wielka szkoda".

- Niestety po raz kolejny jest pokazanie tego, że zasada solidarności w instytucjach unijnych obowiązuje wybiórczo - dodał Horała.

Poseł PiS ocenił, że gorące dyskusje polityczne odbywają się w każdym unijnym kraju, ale nigdy te słowa nie miały konsekwencji na forum instytucji wspólnoty.

- Politycy ze sobą polemizują i nie powoduje to ich odwołania z funkcji w Parlamencie Europejskim. W przypadku Polski są stosowane kolejny raz podwójne standardy - wskazał Horała.

"Skompromitował własny kraj"

Do odwołania Czarneckiego krótko odniosła się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Słuszna decyzja Parlamentu Europejskiego. Są granice, których nie wolno przekraczać.

Nie ma zgody w Nowoczesnej na takie zachowania. Liczymy, że na jego miejsce zostanie wybrany inny Polak, który nie skompromituje Polski w PE" - napisała na Twitterze Lubnaer.





Słuszna decyzja PE, są granice, których nie wolno przekraczać.

Nie ma zgody w @Nowoczesna na takie zachowania.



Nie ma zgody w @Nowoczesna na takie zachowania.

Liczymy, że na jego miejsce zostanie wybrany inny Polak, który nie skompromituje Polski w PE.

Komentując decyzję Europarlamentu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna napisał o "braku kultury" europosła PiS. "Ryszard Czarnecki obraził Różę Thun, 'rozsławił' szmalcowników, skompromitował własny kraj. Nie umiał przeprosić za swoje skandaliczne słowa, więc stracił stanowisko. Brak kultury został ukarany"- napisał na Twitterze Schetyna.





Ryszard Czarnecki obraził @rozathun, "rozsławił" szmalcowników, skompromitował własny kraj. Nie umiał przeprosić za swoje skandaliczne słowa, więc stracił stanowisko. Brak kultury został ukarany.

W pierwszej połowie stycznia liderzy czterech grup politycznych w PE (chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych) napisali list do szefa europarlamentu Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE.

Powodem było to, że porównał on wypowiedź Róży Thun do działania szmalcownika. Europosłanka PO w krytycznym wobec tego, co dzieje się w Polsce reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte mówiła: Jak tak dalej pójdzie w Polsce nastanie dyktatura, ale my nie zgodzimy się na to.