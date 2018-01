"Oni doprowadzili do tego, że te organizacje wyszły z krzaków"





Bzdury opowiadał, (...) nic tam nie było w tej informacji, żadnych danych - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Skomentował w ten sposób czwartkowe wystąpienie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, który w Sejmie przedstawił informację resortu na temat organizacji o charakterze skrajnym.

W czwartek w Sejmie szef MSWiA przedstawił informację na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu i innych totalitaryzmów oraz o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym.

Wniosek o informację złożył klub PiS po emisji reportażu "Superwizjera" TVN na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Dziennikarze programu przeniknęli do szeregów organizacji i ujawnili, co dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów.

"Ja oskarżam polityków PiS"

- Joachim Brudziński, który znany jest z ostrego języka i bycia stanowczym, nagle stał się takim bardzo sympatycznym barankiem. Apeluje o jedność i to, żeby wszystkie partie polityczne jednoznacznie potępiły faszystów, nazistów i komunistów - powiedział Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Autor reportażu "Superwizjera" odpowiada Zielińskiemu: to państwo ma uprawnienia w zakresie inwigilacji Słowa pana... czytaj dalej » Dodał, że "oczywiście potępiamy". - Tylko to konkretnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro umarzali kolejne postępowania dotyczące księdza Międlara, ONR, swastyk w Limanowej. - dodał polityk.

- Ja oskarżam polityków Prawa i Sprawiedliwości nie o to, że w w Polsce są idioci. Tylko o to, że cynicznie wykorzystują takie skrajne organizacje po to, żeby mogli się pokazywać jako partia centrowa - powiedział Szłapka. - Oni doprowadzili do tego, że te organizacje wyszły z krzaków. (...) Więc jeżeli wychodzi pan minister Brudziński, opowiada przez 20 minut jak to nie ma zgody na to, to ja mu nie wierzę - powiedział.

"Trudno pochwalać tak głupie zachowania"

Piotr Apel z Kukiz'15 powiedział, że nie spodziewał się "żadnych innych słów". - Trudno pochwalać tak głupie zachowania i tak szkodliwe społecznie. (...) To wszystko co się dzieje, to jest emanacja brutalizacji polityki jako takiej i przenoszenia tej polityki na poziom emocji a nie poglądów - powiedział.

- Ja oczekiwałem od tej dyskusji wczorajszej, że ona się zakończy jakimiś konkluzjami. Oczekiwałbym takiej rozmowy: co zrobić, by ta świadomość czym jest faszyzm, była większa - dodał. Powiedział też, że mimo wszystko nie łączyłby "narodowców z faszyzmem".

- Błagam, to był asystent Roberta Winnickiego, z którym kandydował pan do Sejmu - przerwał mu Szłapka, który zwrócił uwagę na to, że asystentem posła, który startował z listy Kukiz'15 (Winnickiego) był szef śląskich struktur Ruchu Narodowego i członek Dumy i Nowoczesności.

