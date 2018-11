Komendant podlaskiej policji ogłasza konkurs na anonimy o posłance

Video: tvn24

Służba specjalna. Nadgorliwość funkcjonariuszy w Suwałkach

26.11 | On nadzoruje policję, a policja pilnuje jego domu. Nadgorliwość funkcjonariuszy czy nadużywanie stanowiska przez wiceministra? To głośna sprawa z ostatnich dni, ale nie jedyna budząca kontrowersje, więc pytamy, na czym polega fenomen Jarosława Zielińskiego, który mimo wielu poważnych zarzutów do jego pracy wciąż kieruje służbami mundurowymi w Polsce. A szczególnym symbolem tego, jak kieruje, może być sytuacja w garnizonie policji na Podlasiu, czyli w rodzinnych stronach wiceministra. Po serii głośnych listów, w których policjanci sami opisali, jak są odrywani od swoich obowiązków, żeby pilnować jego domu i biura poselskiego czy też brać udział w kościelnych lub partyjnych uroczystościach - na miejsce pojechał Jacek Smaruj, który rozmawiał i z policjantami, i sąsiadami wiceministra. ("Czarno na Białym")

