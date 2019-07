Dwie kobiety zginęły w wypadku na nieoświetlonym przejściu dla pieszych





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Śmiertelny wypadek w miejscowości Kolonia Warszawska pod Grójcem

W miejscowości Kolonia Warszawska pod Grójcem na nieoświetlonym przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie osoby. Kobiety, które przechodziły przez pasy, zginęły na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

"Na tym przejściu często dochodzi do zdarzeń drogowych"

Do zdarzenia doszło około godz. 21.30. Obie kobiety poniosły śmierć na miejscu. Przejście dla pieszych, przez które przechodziły, było nieoświetlone.

– Na tym przejściu często dochodzi do zdarzeń drogowych. Wszelkie pisma, które policja kierowała do zarządu dróg widać, że jeszcze nie zostały uwzględnione, żeby oświetlić to przejście dla pieszych – dodał komisarz Książek.

Kierujący samochodem marki Peugeot 20-letni kierowca był trzeźwy.