Samochód "uciekł" kierującej. Dogoniła auto i zatrzymała je na środku torowiska

Po stłuczce, kierująca jednym z pojazdów wyszła z samochodu. Wtedy ten, z pasażerką w środku, odjechał kilka metrów dalej. Kobieta wsiadła w biegu i zatrzymała auto na środku torowiska tramwajowego. Nagranie ze Szczecina pokazujemy ku przestrodze.

Zaczęło się od stłuczki na placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Kierująca fordem, zjeżdżając z ronda, wjechała w jadącego zewnętrznym pasem mercedesa.

Zapomniała zaciągnąć hamulec

Jak widać na nagraniu, po stłuczce kobieta wysiadła i zaczęła rozmawiać z kierowcą drugiego samochodu.

Prawdopodobnie zapomniała zaciągnąć ręczny hamulec. Jej auto odjechało kilka metrów z pasażerką w środku. Kierująca w biegu wsiadła do forda i zatrzymała go na środku torowiska tramwajowego, po czym znowu wyszła z pojazdu - zostawiając go na torach - i próbowała telefonować.

Gdy zwrócono jej uwagę, żeby zjechała z torowiska, cofnęła i zatrzymała samochód tuż przy zjeździe z ronda.