Poseł pyta o koszt naprawy aut z kolumny Beaty Szydło. SOP ujawnia

"Drobne stłuczki to jest normalność w ruchu drogowym"

26.10 | W czwartek w Imielinie (województwo śląskie) doszło do kolizji kolumny rządowej, którą podróżowała wicepremier Beata Szydło. - Drobne stłuczki to jest normalność w ruchu drogowym - przekonywał senator Konstanty Radziwiłł (PiS). Innego zdania był Adam Szłapka z Nowoczesnej, który mówił, że "mogło dojść do tragedii" i w związku z kolejną stłuczką rządowej kolumny, "trzeba zacząć wyciągać wnioski".

