Stłuczka auta SOP przewożącego Jarosława Gowina. Chwile przed kolizją na nagraniu

Samochód Służby Ochrony Państwa zderzył się w środę z ciężarówką. W aucie SOP był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, jego kierowca został ukarany mandatem. TVN24 dotarła do nagrania, na którym widać, jak samochód SOP wykonuje manewr wyprzedzania na tak zwanej "wysepce". W dalszej części filmu na poboczu stoi ciężarówka, a kilkadziesiąt metrów dalej stoi auto Służby Ochrony Państwa. Widać, że odpadł z niego zderzak.

Auto SOP zderzyło się z ciężarówką. Gowin: nie było żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia Na szczęście... czytaj dalej » W środę po godzinie 8 na trasie S7 w Kuklinie (województwo mazowieckie) doszło do kolizji z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa i samochodu ciężarowego. Rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski powiedział, że pojazd służby miał włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową, a więc był uprzywilejowany. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

W aucie był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Nagranie z miejsca kolizji

TVN24 dotarła do nagrania, które ma pokazywać chwile przed tą kolizją i tuż po niej.

Widać na nim, jak samochód SOP porusza się ze znaczną prędkością, wykonuje manewr wyprzedzania na tak zwanej "wysepce", a następnie znika w oddali. W dalszej części filmu widać, jak z prawej strony na poboczu stoi ciężarówka, a kilkadziesiąt metrów dalej stoi auto Służby Ochrony Państwa. Widać, że z auta odpadł zderzak.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nagranie z kolizji auta SOP. W środku był wicepremier Jarosław Gowin



Wicepremier Sasin: ten pojazd był uprzywilejowany



Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, któremu nagranie zostało zaprezentowane w "Kropce nad i" zastrzegł, że nie zna tej sytuacji. - Widzę, że ten pojazd porusza się jako pojazd uprzywilejowany - zwrócił uwagę.



Jak mówił, jeżeli pojazd miał włączoną sygnalizację świetlną, to mógł wyprzedzać właśnie w tym miejscu. - Mówię to jako laik. Podróżuję samochodem kierowanym przez kierowców Służby Ochrony Państwa. Chciałem bardzo wyraźnie to powiedzieć i podkreślić, że są to znakomici, świetni kierowcy, znakomicie wyszkoleni. Wielokrotnie miałem okazję być dumny z tego, że jestem pod opieką takich profesjonalistów jak kierowcy Służby Ochrony Państwa - mówił.

- Bardzo bym prosił, żeby nie deprecjonować pracy i służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, bo wykonują ją znakomicie - podkreślił. - Będę cały czas apelował o to, aby szanować funkcjonariuszy, którzy naprawdę z wielkim poświęceniem służą Polsce - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wicepremier Jacek Sasin o kolizji samochodu SOP: ten pojazd był uprzywilejowany



Kierowca ukarany mandatem



Ppłk Bogusław Piórkowski opowiedział w rozmowie telefonicznej z TVN24, że do kolizji doszło w trakcie wyprzedzania. Dodał, że kierowca SOP został ukarany mandatem w wysokości 250 zł - który przyjął - oraz dostał sześć punków karnych.

Rzecznik poinformował, że wszczęta zostanie wewnętrzna procedura wyjaśniająca, a kierowca zostanie przeniesiony do innego działu. Nie podał, jakie miał doświadczenie.

Jak przekazał dyżurny z mazowieckiej komendy, obaj kierowcy byli trzeźwi.

"Nie było żadnego zagrożenia"

Do kolizji z udziałem Jarosława Gowina doszło w drodze do Gdańska, gdzie wicepremier miał wziąć udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było żadnego zagrożenia ani dla życia, ani dla zdrowia. Byłem informowany potem, że kierowca nie naruszył żadnych przepisów - powiedział Gowin dziennikarzom.

Na uwagę, że ostatnio często dochodzi do wypadków i kolizji z udziałem samochodów SOP, Gowin odparł: - Wnioski muszą być wyciągnięte przez policję i kierownictwo Służby Ochrony Państwa.

Podkreślił, że czuje się całkowicie bezpiecznie, podróżując autami SOP.

Oglądaj Wideo: tvn24 Gowin o kolizji auta SOP: nie było zagrożenia ani dla życia, ani dla zdrowia

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do zdarzenia w miejscowości Kuklin koło Mławy

Zdjęcia otrzymaliśmy od Kuriera Mławskiego

Jarosław Gowin miał stłuczkę. Kolizja limuzyny SOP z samochodem dostawczym Fot. kuriermlawski.pl

