Szef kancelarii premiera o tym, z czym rząd przyjdzie na spotkanie ze związkowcami

Video: tvn24

Biedroń: apeluję do Morawieckiego, koniec chowania głowy w...

16.04 | Apeluję do premiera Morawieckiego. Koniec chowania głowy w piasek. Pilnie, jeszcze dzisiaj w nocy albo jutro, usiąść do stołu i rozmawiać, ale nie tylko z nauczycielami. Zaprosić do tego stołu także rodziców, niech rodzice wyrażą także swoje stanowisko w tej sprawie, niech wyrażą swoją frustrację na to, co się dzieje dzisiaj w kontekście oświaty - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 lider Wiosny Robert Biedroń. - Frustracja w rodzicach będzie narastała, bo widzimy chaos - dodał. Jego zdaniem, właśnie "na to gra PiS".

