Przypisywanie TSUE "cynicznych" celów to "przejaw pewnej małości"





Jestem przekonany, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pełni przychyli się do sugestii zawartych w pytaniach prejudycjalnych Sądu Najwyższego - powiedział w "Tak jest" w TVN24 profesor Wojciech Sadurski. - To znaczy powie, że ani Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, ani tym bardziej Krajowa Rada Sądownictwa nie jest takim ciałem, bo jest wybrana de facto przez partię rządzącą - dodał.

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyło się we wtorek wysłuchanie stron w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, dotyczących między innymi zdolności nowej Krajowej Rady Sądownictwa do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zdaniem polityków PiS, wyznaczenie terminu wydania opinii przez rzecznika generalnego TSUE na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie jest przypadkiem. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził we wtorek w "Kropce nad i" w TVN24, że data wydania opinii jest "zaskakująca". Beata Szydło z kolei oceniła, że to "szantaż polityczny".

"Typowa opowieść spiskowa"

- To jest typowa opowieść spiskowa, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znam terminy i procedury trybunału w Luksemburgu i jest dokładnie tak, jak trybunał postępuje - ocenił w "Tak jest" w TVN24 profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, filozof prawa.

Jego zdaniem, "przejawem pewnej małości jest przypisywanie trybunałowi pewnych cynicznych celów". - To się mieści dokładnie w takiej samej kategorii działań jak wniosek o wykluczenie prezesa TSUE Koena Lenaertsa ze składu orzekającego - ocenił.

Pełnomocnik Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry Tomasz Szafrański złożył podczas rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości UE wniosek o wyłączenie prezesa TSUE Koena Lenaertsa z zajmowania się tą sprawą. Reprezentujący polski rząd Bogusław Majczyn z MSZ był tym wnioskiem, złożonym w imieniu prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, zaskoczony.

- Nie wycofam się z udziału w sprawie, chyba że Trybunał podejmie taką decyzję - powiedział Lenaerts w odpowiedzi na wniosek o wyłączenie. Podkreślił, że uczestniczył w wydarzeniach w Polsce jeszcze zanim pytania prejudycjalne zostały przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak powiedział Sadurski, przewiduje, że Lenaerts "zostanie jednogłośnie utrzymany w składzie orzekającym". - Oczywiście przedstawiciel prokuratora miał absolutnie pewne prawo złożyć taki wniosek. W tym nie było prawnej nieprawidłowości, ale był to wniosek mało rozsądny - stwierdził.

"Jestem przekonany, że TSUE w pełni przychyli się do sugestii zawartych w pytaniach prejudycjalnych"

- Jestem przekonany, że Trybunał Sprawiedliwości w pełni przychyli się do sugestii zawartych w pytaniach prejudycjalnych. To znaczy powie, że ani Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, ani tym bardziej Krajowa Rada Sądownictwa nie jest takim ciałem, bo jest wybrana de facto przez partię rządzącą - dodał gość "Tak jest", pytany o przewidywaną przez niego treść orzeczenia TSUE.

- Z tego nie wynika, że następnego dnia te dwa organy przestaną istnieć. Wynika, że sądy polskie nie będą miały prawa traktować tych ciał jako sądów, a organy władzy ustawodawczej będą miały obowiązek tak zmienić polski system prawny, aby dopasować go do niezależności sądowej - dodał.

Dopytywany, co z decyzjami, które te ciała podjęły, zanim orzeczenie zapadło, odpowiedział, że "z punktu widzenia działalności sądów te decyzje będą nieważne".