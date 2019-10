Samochód wypadł z pasa i uderzył w autobus. Kierowca nie przeżył

Pozostałe informacje

08:48

Odtwórz: Nowacka: Platforma powinna działać jako wspólnota, a nie chodzić po mediach i grymasić

Podejrzewam, że to, co będzie się działo w klubie Koalicji Obywatelskiej, będzie wpływało na przyszłość, a nie to, jak nazywa... czytaj dalej »