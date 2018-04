"Można powiedzieć stop, można z tego wyjść"

Video: tvn24

"Kocham, szanuję". Rusza kampania społeczna dotycząca...

22.04 | Każdego roku blisko milion Polek pada ofiarami przemocy, a tylko 20 procent oficjalnie zgłoszonych sprawców zostaje skazanych. Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji w poniedziałek rusza z kampanią społeczną "Kocham. Szanuję", która ma przekonać krzywdzone kobiety do szukania pomocy i skłonić świadków przemocy do reakcji. W akcję zaangażowały się aktorki, dziennikarki, celebrytki. We "Wstajesz i wiesz" TVN24 o kampanii opowiedzieli prezenterka Karolina Malinowska i reżyser Andrzej Saramonowicz.

