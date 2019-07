"Polki i Polacy powinni pisać program największego ugrupowania opozycyjnego"

Video: tvn24

Schetyna: podzielona opozycja to przepis na zwycięstwo PiS

05.07 | Pójście do wyborów rozbitej, podzielonej opozycji to przepis na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich środowisk, demokratycznej opozycji o współpracę. Apelujemy również do PSL, które jest naszym pierwszym wyborem koalicyjnym - powiedział w piątek lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

