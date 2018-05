Schetyna: musimy być razem, by wygrać. Lubnauer: to nie jest czas na solistów





Wspólnych kandydatów na prezydentów Bydgoszczy i Torunia przedstawiła w sobotę Koalicja Obywatelska, utworzona przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną. O potrzebie współpracy mówili liderzy obu partii: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

- Koalicja Obywatelska to formuła dwóch partii, ale i różnych środowisk obywatelskich, formuła polityczna stworzona na wybory samorządowe. Dopiero ją budujemy i pokazujemy, chcąc podkreślić, jak ważne są dla nas te wybory i jak istotne jest wspieranie dobrych i bardzo dobrych samorządowców - mówił w Bydgoszczy Grzegorz Schetyna.

"Wielokrotnie mówili nam, że musimy być razem"

W sobotę obie partie zadeklarowały podczas konwencji samorządowej w Toruniu współpracę w wyborach samorządowych w zakresie: kandydata na urząd prezydenta Bydgoszczy, wspólnej listy w wyborach do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz rad miast Torunia i Bydgoszczy.

"Po przykładzie węgierskim widzimy, jak bardzo ważna jest mobilizacja do współpracy" Koalicja... czytaj dalej » Lider PO podkreślał, że najbliższe wybory mają pokazać, że opozycja wyciąga wnioski, słyszy, co mówią ludzie na demonstracjach.

- Wielokrotnie mówili nam, że musimy być razem, żeby wygrać wybory. Samorząd jest ważny - dlatego znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia. Koalicja Obywatelska jest zbiorem wartości, które wspólnie wyznajemy i chcemy ich w Polsce bronić - zaznaczył lider PO.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer wskazała, że województwo kujawsko-pomorskie będzie jedną z najważniejszych aren starcia o wolne samorządy.

- To w samorządzie mogą być realizowane inicjatywy, które nie mogą być realizowane na poziomie ogólnopolskim. Samorząd dba o to, żeby miasta było wolne od smogu, dba o niepełnosprawnych. Ta walka jest szczególnie ważna, bo idziemy razem, budujemy pewną współpracę - powiedziała Lubnauer. - Drużyna Nowoczesnej zawsze była otwarta na współpracę partnerską. To nie jest czas na solistów, ale pracę zespołową. Działanie partnerskie pozwala nam wierzyć, że te wybory mogą zakończyć się zwycięstwem - dodała.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy

Urzędujący prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski z Platformy Obywatelskiej rządzi miastem od dwóch kadencji. Na początku kariery zawodowej przez sześć lat pracował jako nawigator na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Później wrócił do Bydgoszczy, gdzie pracował w urzędzie kontroli skarbowej i przez niespełna rok prowadził własną kancelarię doradztwa podatkowego.

W latach 2006-07 był zastępcą prezydenta Bydgoszczy odpowiedzialnym za strategię i rozwój miasta, pozyskiwanie środków europejskich, obsługę inwestorów oraz edukację i sport.

- To miasto warte jest wielkiej pracy i wielkich ludzi. Taką pracę wykonał Rafał Bruski. (...) Mam to szczęście, że jest on jedynym prezydentem, któremu towarzyszyłem we wszystkich konwencjach wyborczych i ogłaszaniu wyborczego startu. Jak do tej pory - przynosiłem szczęście - powiedział lider PO podczas ogłoszenia kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy.

"Te wybory wygramy w Toruniu"

- Toruń ma 198 tysięcy mieszkańców i tyle jest powodów, żebym kandydował i był prezydentem. Od dzisiaj zakasujemy rękawy i bierzemy się do pracy. Te wybory wygramy w Toruniu - również w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. Idziemy po zwycięstwo" - mówił podczas konwencji w Toruniu Tomasz Lenz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Od 2005 r. jest posłem z okręgu toruńskiego, obecnie zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych. Wcześniej zajmował się działalnością gospodarczą w branży internetowej, poligraficznej i reklamowej; jest jednym z najdłużej sprawujących funkcję przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej w kraju.