Meble szpitalne z Berlina trafiły do Knyszyna. Dyrekcja: pacjenci byli w szoku





Krzesła, masywne fotele, taborety, szafki, stoły, szafki nocne i szafy na dokumenty trafią do sal szpitala miejskiego w Knyszynie. Sprzęt z Niemiec jest dostarczany przede wszystkim do małych powiatowych placówek, tych najmniej dofinansowanych. Stowarzyszenie Rubież z Białegostoku od dziesięciu lat pomaga podlaskim szpitalom.

To drugi transport mebli z Niemiec do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w tym miasteczku. Wcześniej Stowarzyszenie dostarczyło do placówki szpitalne łóżka.

- Nasze meble mają około 50 lat. Mamy ogromne braki. Pierwsza umeblowana została sala dziennego pobytu. Pacjenci byli w szoku – mówi Ludmiła Łapińska, dyrektor szpitala w Knyszynie.

Meble z atestami

Rubież od lat nawiązuje kontakty i współpracuje z Polonią niemiecką. Tą drogą szuka nowy placówek, które chcą przekazać sprzęt. W Niemczech wyposażenie szpitali wymieniane jest średnio co pięć lat.

- To dobry sprzęt. Jest prawie nowy i ma atesty – mówi Józef Kulikowski, prezes Stowarzyszenia Rubież.

W ostatnią akcję zaangażowali się mieszkańcy Knyszyna i pracownicy szpitala. Po meble tir wyjechał w niedzielę, tym razem do Berlina. Zazwyczaj sprzęt szpitalny Rubież sprowadza aż spod francusko-niemieckiej granicy. Wtedy koszty ich przewiezienia reguluje Stowarzyszenie, bo są znacznie wyższe. Tym razem koszt transportu wyniósł około czterech tysięcy złotych i pokryła je osoba prywatna.

- Wiosną dostaniemy prawie 30 łóżek z wbudowaną funkcją masażu, na pilota. Takie używane łóżko to koszt nawet do pięciu tysięcy złotych – wyjaśnia Anna Grygo, pielęgniarka z Knyszyna, która w niedzielę pojechała do Berlina.

Oprócz elektrycznych łóżek przyjadą też kuchnie i kuchenki oddziałowe.

Uzupełniają braki

Meble, łóżka i sprzęt rehabilitacyjny w pierwszej kolejności trafiają do małych szpitali czy placówek opieki długoterminowej.

- Mamy zapotrzebowanie we wszystkich szpitalach w województwie. Te większe łatwiej sobie poradzą, ale te małe szpitale mają mniejsze dotacje - zauważa prezes.

W lipcu dotarł do Białegostoku z Berlina drugi transport 33 łóżek szpitalnych i innego sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych - chodziki, balkoniki, wózki i sprzęt rehabilitacyjny. W 2013 roku Stowarzyszenie Rubież przekazało szpitalowi wojewódzkiemu w Białymstoku również łóżka, szafki, meble i chodziki. - Po kilku latach użytkowania wyposażenie też wymaga uzupełnienia i wymiany – dodał Kulikowski.

Poza tymi szpitalami, Rubież wyposażyło w sprzęt także placówki w Choroszczy, w Łapach i szpital miejski w Białymstoku. Kolejny transport wózków inwalidzkich planowany jest na początku grudnia.