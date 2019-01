Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i kłopot szpitali. "Są zmuszone do redukcji liczby łóżek"

Video: tvn24

Połowa pielęgniarek na Podlasiu przekroczyła 50. rok życia

02.01 | Od nowego roku obowiązują normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Wytyczne niepokoją dyrektorów placówek. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Borkowska-Minko, połowa pielęgniarek pracujących w szpitalach, które podlegają pod podlaski Urząd Marszałkowski przekroczyła już 50. rok życia, co oznacza o 3,5 procent wyższą niż średnia krajowa. - Te pielęgniarki sukcesywnie w ciągu najbliższych lat zaczną przechodzić na emeryturę, a tych młodych niestety brakuje, co oznacza pewną lukę pokoleniową. Będzie to oznaczało, że szpitalom będzie bardzo trudno wypełnić normy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia - dodała.

