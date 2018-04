13.03.2018 | Szukała go cała Hiszpania. Ośmioletni chłopiec...

Tragiczny finał poszukiwań Gabriela Cruza. W niedzielę hiszpańska policja odnalazła ciało ośmiolatka, który zaginął pod koniec lutego. Przez prawie dwa tygodnie szukała go cała Hiszpania. I cały kraj był w szoku, gdy okazało się, że ciało chłopca znaleziono w bagażniku samochodu jego macochy. Gabriela po raz ostatni widziano w miejscowości Las Hortichuelas w południowo-wschodniej Hiszpanii. Chłopiec wyszedł od swojej babci i miał pójść do domu swoich kuzynów. Nigdy tam jednak nie dotarł. We wtorek odbył się pogrzeb Gabriela. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

