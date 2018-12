Nie żyje Kazimierz Kutz. "Człowiek niezwykły, o niezwykłym talencie"

Zmarł Kazimierz Kutz. O śmierci reżysera poinformowała jego żona. Wybitny twórca filmowy i śląski senator miał 89 lat.

Reżyser zmarł we wtorek w jednym z podwarszawskich szpitali. Od dłuższego czasu poważnie chorował.

"Człowiek niezwykły, o niezwykłym talencie"

- Kazimierz Kutz mnie odkrył jako aktora. Zaprosił mnie do współpracy, potem był mi przez lata bardzo bliski - wspominał reżysera w rozmowie z TVN24 Jerzy Fedorowicz, aktor i senator.

Przyznał, że śmierć Kutza to dla niego "cios". - Człowiek niezwykły, o niezwykłym talencie. Jego filmy są wstrząsające, bardzo mądre, bardzo piękne - podkreślił.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział, że Kutz "był przede wszystkim reżyserem i artystą, bardzo niezależnym w swoich sądach". - Także w Senacie, gdzie często mówił takie rzeczy, które nie były przyjmowane z entuzjazmem. Zawsze był bardzo uczciwy w stosunku do tego co mówił i do swoich wyborców - podkreślił.

Źródło: PAP / Stanisław Jakubowski Kazimierz Kutz podczas realizacji filmu "Sól ziemi czarnej", 1969 r.

"Człowiek bezkompromisowy i niepokorny"

"To smutny dzień dla polskiej kultury" - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, cytowany we wpisie ministerstwa na Twitterze.

"Był wybitnym reżyserem, człowiekiem bezkompromisowym i niepokornym. Na jego dzieło filmowe patrzę przez pryzmat tego, co zrobił najlepszego, przez takie filmy jak 'Śmierć jak kromka chleba' czy 'Perła w koronie' - ocenił Gliński.



"Serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć"

Kazimierza Kutza pożegnał też były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Odszedł Kazimierz Kutz - wielki Ślązak i Polak, wspaniały twórca, serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć. Sól ziemi czarnej" - napisał na Twitterze.



"Wielka strata dla polskiego filmu"

"Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów" - czytamy na profilu Polskiego Instytutu Filmowego. "To wielka strata dla polskiego filmu" - napisano.



Wybitny reżyser

Kazimierz Kutz obchodził urodziny. "Świat jest do d..., ale ludzie są fajni" Reżyser Kazimierz... czytaj dalej » Kazimierz Kutz pochodził z Górnego Śląska. Urodził się 16 lutego 1929 roku w Szopienicach. W roku 1955 ukończył studia na Wydziale Reżyserii łódzkiej "filmówki". Równocześnie rozpoczął współpracę z Andrzejem Wajdą. W 1954 roku został asystentem Wajdy przy filmie "Pokolenie", a w 1956 roku pracował jako drugi reżyser na planie "Kanału".

Często podkreślał, że "pójdzie wszędzie tam, gdzie można coś pożytecznego zrobić dla Śląska". Temat tego regionu i jego mieszkańców często poruszał w swoich filmach. Zrealizował tak zwaną śląską trylogię, w skład której wchodziły filmy "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie" i "Paciorki jednego różańca".

Do najbardziej znanych w twórczości Kutza należą też: "Na straży swej stać będę" (1983) - o konspiracji na włączonym do III Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej; "Śmierć jak kromka chleba" (1994) - o pacyfikacji kopalni "Wujek"; komedia "Pułkownik Kwiatkowski" (1995) - z akcją rozgrywającą się w 1945 roku, z Markiem Kondratem w roli głównej, oraz "Zawrócony" (1995) - uhonorowany na festiwalu w Utrechcie nagrodą Złotego Cielca dla najlepszego filmu europejskiego.

Kutz był także cenionym reżyserem teatralnym. Realizował spektakle między innymi dla Teatru Rozmaitości we Wrocławiu, Starego Teatru w Krakowie oraz teatrów warszawskich - Komedia, Polskiego, Ateneum, Teatru na Woli i Narodowego. Wiele znakomitych spektakli wyreżyserował w Teatrze Telewizji.

Kutz jako polityk

Reżyser angażował się też politycznie. W latach 1997-2007 był senatorem, pracował w Komisji Emigracji i Polaków za Granicą i Komisji Nauki i Edukacji. W latach 2001-2005 pełnił stanowisko wicemarszałka Senatu. Od 2007 do 2011 roku był posłem Platformy Obywatelskiej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku ubiegał się - bez powodzenia - o mandat w okręgu śląskim, startując z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Europa Plus Twój Ruch.

