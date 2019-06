Wyciek gazu w Katowicach. Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków

Video: TVN24 Poznań

Pożar w Grodzisku Wielkopolskim

18.06| Jedna osoba zginęła w pożarze domu wielorodzinnego w Grodzisku Wielkopolskim, do którego doszło we wtorek nad ranem. Poszkodowanych jest sześć innych osób, które trafiły do szpitala. Obecnie trwa akcja dogaszania budynku.

