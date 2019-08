Czołgi, żołnierze i transportery. Nocna próba generalna





W Katowicach w nocy z piątku na sobotę odbyła się próba generalna przed defiladą "Wierni Polsce" zaplanowaną na 15 sierpnia. Z okazji Święta Wojska Polskiego na ulicach stolicy aglomeracji śląskiej ma pojawić się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne RP.

W defiladzie "Wierni Polsce" weźmie udział ponad 260 żołnierzy Wojska Polskiego. Defilować będą także formacje proobronne, klasy mundurowe i pododdziały uczelni wojskowych.

- To ostatnia próba przed historycznym wydarzeniem, które zostanie zapamiętane, tu na Górnym Śląsku, ale także w całej Polsce na lata. To wydarzenie historyczne, bo upamiętnia czyn powstańczy. Sto lat temu w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie - mówił w Katowicach w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak podkreślił, "to Ślązacy zdecydowali, że ich celem jest to, aby Śląsk był częścią Polski". - Pamiętajmy, że pierwsze powstanie śląskie wybuchło w efekcie dokonanej przez Niemców masakry w Mysłowicach. Zginęły osoby cywilne, zginęli górnicy, kobiety, dzieci - przypominał.

Błaszczak: to wielkie święto, wspólnie bądźmy dumni

- Wojsko Polskie stoi na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków. Wojsko Polskie jest obecne wszędzie. 15 sierpnia to tu, w Katowicach, będą prezentowali się żołnierze z różnych rodzajów sił zbrojnych. To wielkie święto, które wpisuje się na trwałe w historie ziemi śląskiej - zaznaczył minister obrony narodowej.



Dodał, że Wojsko Polskie jest doceniane przez swoich sojuszników. - 15 sierpnia pojawią się tutaj wojska ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. 1600 żołnierzy i ponad 190 pojazdów wojskowych - wymieniał.



Defilada zacznie się 15 sierpnia o godzinie 14.

- Wspólnie bądźmy dumni z Wojska Polskiego - zaapelował Błaszczak.

