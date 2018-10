"Nie znam rolnika, który te pieniądze powąchał". Ruszą do Warszawy, bo rząd jest "nieudolny"

Video: tvn24

Minister rolnictwa o mandatach dla protestujących rolników

29.08 | Ja jestem generalnie przeciwny karaniu rolników. Oni też mają swoje racje - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, odnosząc się do mandatów dla rolników za protest na rynku w Sandomierzu. - Ci, którzy tam byli, właściwie chyba nie chcieli słuchać tego, co ma premier do powiedzenia, bo przyszli z jakimiś rekwizytami, z trumną ze świńskim ryjem, jakimiś transparentami - wymieniał. Gośćmi drugiej części byli: Jerzy Borowczak, profesor Andrzej Paczkowski i Zbigniew Girzyński. W trzeciej części - Marcin Horała i Jan Grabiec.

