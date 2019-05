Polscy prokuratorzy badają wrak samolotu w Smoleńsku





Niedaleko miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku ustawiono tablice z informacjami na jej temat w języku rosyjskim. Tekst na tablicach przedstawia między innymi ustalenia rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) na temat przyczyn katastrofy. Na miejscu są polscy prokuratorzy, którzy badają wrak tupolewa.

Jako autor tablic figuruje mieszcząca się w Smoleńsku Fundacja Wspierania Porozumienia Między Narodami - Uczestnikami Konfliktów Wojennych.

Tablice stoją pomiędzy kamieniem upamiętniającym miejsce katastrofy, a brzozą, przy której odwiedzający to miejsce pozostawiają kwiaty i znicze.

Obecny właściciel tego terenu Aleksandr Syriewicz powiedział we wtorek, że fundacja zwróciła się do niego z prośbą o udostępnienie miejsca na postawienie tablic i że zawierają one "ogólne informacje, które są oficjalnie opublikowane". Syriewicz przekazał, że tablice zostały postawione przed około tygodniem.

Polscy prokuratorzy w Smoleńsku

W Smoleńsku od poniedziałku są polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyczni. Na terenie lotniska wojskowego prowadzą oględziny wraku Tu-154M. Według nieoficjalnych informacji, prace te będą prowadzić przez cały tydzień.

Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami przedmiotem badania są m.in. elementy konstrukcyjne i agregaty wraku samolotu, który znajduje się w hangarze lotniska Smoleńsk Północny.

Jak informowała Prokuratura Krajowa, kolejny wyjazd prokuratorów do Smoleńska jest wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną, kierowanych przez Zespół Śledczy Nr I PK do rosyjskiej Prokuratury Generalnej. Ze swej strony Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej informował, że zaakceptował polski wniosek o ponowne oględziny wraku Tu-154M i że odbędą się "szczegółowe" oględziny "w obecności polskich przedstawicieli".

Według danych strony rosyjskiej jest to 13. wizyta przedstawicieli polskiej prokuratury w Smoleńsku. Ostatnie oględziny polscy prokuratorzy przeprowadzili w Smoleńsku we wrześniu ubiegłego roku.

Katastrofa w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób - śp. prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.