Karetka pędzi A4, kierowca nie chce jej puścić. "Wieźliśmy serce dla dziecka, czekało na przeszczep"





Foto: Bogusław / Kontakt 24 | Video: Bogusław / Kontakt 24 Do zdarzenia doszło na A4

Tu każda sekunda była na wagę złota. Karetka transplantacyjna wiozła serce, które było potrzebne do przeszczepu dla dziecka. I pędziła autostradą A4 do Krakowa, by zdążyć na samolot. Choć kierowca karetki jechał lewym pasem autostrady, nie każdy, choć mógł, chciał jej zjechać z drogi. - Z roku na rok jest coraz gorzej, kierowcy uważają się za bogów na drodze - mówi pan Bogusław, od którego otrzymaliśmy nagranie.

NAGRANIE OTRZYMALIŚMY NA KONTAKT 24.

Karetka transplantacyjna jechała autostradą A4 na odcinku Rzeszów-Kraków. Sytuacja miała miejsce 8 września około godziny 11, ale nagranie otrzymaliśmy teraz.

Na filmiku widać, jak kierowca karetki jedzie lewym pasem. Przed nim jedzie kierowca busa, który - choć ma możliwość - początkowo nie zjeżdża na środkowy pas.

Jechali pod prąd korytarzem życia. Teraz szuka ich policja Jedni kierowcy... czytaj dalej » - W tej sytuacji liczy się każda minuta. Wieźliśmy serce dla dziecka, które czekało na przeszczep w Warszawie. Na lotnisku wojskowym w Krakowie czekał gotowy do startu samolot. Od 15 lat pracuję w transplantologii i zauważyłem, że z roku na rok jest coraz gorzej - mówi pan Bogusław, ratownik medyczny i kierowca karetki transplantologii.

"Uważają się za bogów na drodze"

Wspomniał również, że "kiedyś kierowcy traktowali pojazdy uprzywilejowane z respektem, teraz uważają się za bogów na drodze".

- W tej sytuacji liczy się czas. Kiedy wieziemy organy, często jedziemy ponad 200 km/h. Takich sytuacji spotykają nas tysiące. Kierowcy nie reagują na sygnały świetlne i dźwiękowe. Posiadamy specjalne tuby, informujemy kierowców poprzez CB radio. Nie przynosi to żadnych skutków. Zdarza się też, że kierowcy odpowiadają w sposób, którego nie można przytoczyć - dodaje rozgoryczony pan Bogusław.

Na filmie przesłanym na Kontakt 24 pokazana jest sytuacja, z której - jak zaznacza mężczyzna - da się wyjść. - Nasz samochód ma dużą moc, więc mogliśmy nadrobić te kilometry, ale zdarza się, że kierowcy zupełnie blokują nam drogę. Nie wiedzą jak się zachować, panikują i hamują, zamiast zjechać na prawy pas autostrady. Wiem, że jest to niecodzienna sytuacja. Rozumiem, że kierowcy nie wiedzą jak zachować się w nagłej sytuacji. Dlatego udostępniłem ten film, w ramach przestrogi, by kierowcy umożliwili nam szybkie dotarcie do celu – podsumowuje pan Bogusław.

"Zobaczcie, ile czasu nam zabraliście"

Zdaniem mężczyzny podczas kursu na prawo jazdy przyszli kierowcy powinni zdecydowanie więcej uczyć się, jak reagować w przypadku mijania karetki.

Czemu to robią? Czym ryzykują? I ile czasu oszczędzają? Problem: zawracanie na autostradzie Jedni "spieszyli... czytaj dalej » - Powinny obowiązywać kary za utrudnianie im przejazdu. Gdyby powstały spoty telewizyjne, wszyscy uczestnicy ruchu wiedzieliby jak się zachować – mówi pan Bogusław.

I dodaje: - Niestety dla wielu z kierowców, nie ma znaczenia czy jest to karetka z chorym, czy transportująca organy. W takiej sytuacji kierowcy powinni się zastanowić, co by było, gdyby na stole operacyjnym ktoś z ich bliskich czekał na organ. Zobaczcie, ile czasu nam zabraliście, mogliśmy pokonać już kilka kilometrów – podkreśla ratownik medyczny.

Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mówi wprost: kierowca busa zachował się źle i należy mu się mandat. Bowiem w artykule 9 Kodeksu ruchu drogowego jest wyraźnie napisane, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi.

- Już samo słowo obowiązani do czegoś zobowiązuje panie kierowco, a nie wspomnę o obowiązku jazdy prawym pasem. Polecam artykuł 16. Takie proste zasady opisał ustawodawca, ale jak życie pokazuje, nie dla wszystkich - kończy.