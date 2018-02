"Rozpoczynamy od niezwykle mocnego znaku"





Każdy człowiek jest bezinteresownym darem dla drugiego. Nie skrzywdzić, nie robić drugiemu przykrości - to jest głęboki wymiar Wielkiego Postu - powiedział metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy świętej, którą odprawił w środę popielcową w Świątyni Opatrzności Bożej.

Środa popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, tj. wewnętrznego nawrócenia.

Jak zaznaczył kard. Nycz, Wielki Post - przez pokutę i nawrócenie - przygotowuje wiernych do dobrego przeżycia świat Wielkanocnych.

"Niezwykle mocny znak"

- Rozpoczynamy od niezwykle mocnego znaku (posypania głów popiołem - red.). Kościół w tym znaku chce nam pokazać wymiar naszej egzystencji - to, kim jesteśmy; to, dla czego i dla kogo jesteśmy stworzeni i przeznaczeni. Nie próbuje osłodzić prawdy o naszej ludzkiej, ziemskiej kondycji. Dlatego dzisiaj - usłyszymy to za chwilę - powie: pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz - podkreślił kard. Nycz.



Hierarcha przypomniał, że obrzęd posypania głowy popiołem nawiązuje do obrzędu chrześcijańskiego pogrzebu, gdy ksiądz na trumnę sypie popiół mówiąc: "prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym".



Przypomniał słowa papieża Franciszka, które wyznaczają główne cele Wielkiego Postu: zatrzymanie, wyciszenie i nawrócenie.

- W tym zatrzymaniu, skupieniu i wyciszeniu będzie czas i na Gorzkie Żale, na Drogę Krzyżową, będzie czas na modlitwę, na post, na jałmużnę. To są wszystko te środki, które daje nam Kościół, abyśmy osiągnęli ten zasadniczy cel Wielkiego Postu - podkreślił kard. Nycz.

Wielki Post

Zaznaczył, że w Wielkim Poście należy pamiętać, że "słowo Boże i drugi człowiek jest darem".

- Mówimy tutaj o słowie nie tylko Pana Boga,(...) ale darem jest także to ludzkie słowo. Trzeba robić wszystko, żeby moje słowo, gdziekolwiek, jakkolwiek je wypowiadam, było rzeczywiście darem dla drugiego człowieka. Ale żeby, równocześnie umieć, usłyszawszy słowo - od męża, żony, współpracownika - przyjąć je jako dar i dać na słowo drugiego człowieka odpowiedź, na jaką zasługuje. Tu jest ogromna przestrzeń do nawrócenia, do przemiany naszych serc - ocenił kard. Nycz.

Zdaniem hierarchy ważne jest, by wiedzieć o tym, że każdy jest "darem bezinteresownym dla drugiego człowieka".

- Być zdolnym do tego, żeby drugiego przyjmować jako dar - nie stracić go, nie skrzywdzić go, nie zrobić mu przykrości. Odpowiadać tak, jak się odpowiada na Boży dar. Ileż tu jest do zrobienia w życiu rodzin, małżeństw, pracowników, współpracowników. Nie zdeptać drugiego, przyjąć go jako dar i odpowiedzieć na ten dar całym życiem - tylko wtedy życie ludzkie ma swój głęboki sens. To jest ten głęboki wymiar Wielkiego Postu, który dzisiaj rozpoczynamy - wyjaśnił kard. Nycz.

Tradycja od 2015 roku

Przypomniał zapoczątkowaną w 2015 r. nową warszawską tradycję przeszczepioną na polski grunt z Rzymu - tradycję Kościołów Stacyjnych. Podkreślił, że Świątynia Opatrzności Bożej jest wybranym na ten dzień Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym.



- Czterdzieści takich kościołów w Rzymie jest wyznaczonych od wielu, wielu lat. Ludzie, którzy chcą jeszcze znaleźć inny sposób przeżywania Wielkiego Postu, przychodzą, idą do tych kościołów po to, by tam się pomodlić w adoracji, by tam uczestniczyć w Eucharystii, po to, by tam się spowiadać. Myśmy kilka lat temu w Warszawie w obu diecezjach także takie kościoły stacyjne na Wielki Post ustanowili - wyjaśnił kard. Nycz.



Idea Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w Warszawie została zapoczątkowana w 2015 roku. W Wielkim Poście warszawiacy uczestniczą w nabożeństwach stacyjnych w czterdziestu kościołach obu diecezji: 25 kościołów z archidiecezji warszawskiej i 15 z diecezji warszawsko-praskiej.

W kościele stacyjnym można przez cały dzień przystąpić do spowiedzi i uczestniczyć w nabożeństwach - o godz. 12 jest modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia lub Droga Krzyżowa, o 19 Gorzkie Żale. Centralnym wydarzeniem dnia jest msza św. o godz. 20.

Środa popielcowa

Środa popielcowa swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. W tym dniu ludzi wierzących obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta, bez potraw mięsnych.



Dzień ten rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek