Kardynał Nycz: obowiązującą konstytucję należy szanować i się o nią troszczyć





W każdej dyskusji na przyszłość warto popatrzeć na twórców Konstytucji 3 Maja, na ich miłość ojczyzny, która im dyktowała jak tworzyć to zasadnicze prawo - mówił w piątek kardynał Kazimierz Nycz. Warto popatrzeć na ich zdolność bycia razem, mimo podziałów, dla dobra wspólnego i dla dobra kraju - dodał.

We mszy w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela uczestniczył między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, przedstawiciele parlamentu z marszałkami Sejmu i Senatu - Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim.

"Jesteśmy blisko beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego"

W homilii kardynał Nycz wspominał kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko jego beatyfikacji - powiedział metropolita warszawski. Kardynał Wyszyński zmarł w maju 1981 roku.

Jak zauważył Nycz, jednym "z ważnych rysów osobowości i duchowości" Wyszyńskiego była miłość do Kościoła, do Maryi i do ojczyzny. - Chciałoby się powiedzieć w takiej właśnie kolejności, bo ta kolejność miłości jest bardzo ważna, żeby wszystko było na właściwym miejscu - podkreślił.



- Ksiądz prymas był daleki i wolny od wszelkiego niebezpieczeństwa nacjonalizmu, chociaż niezwykle kochał Polskę, niezwykle kochał ojczyznę. A równocześnie uczył nas w jaki sposób miłość, aż do miłości nieprzyjaciół potraktować jako drogę swojego życia - powiedział Nycz.



Podkreślił, że to właśnie od Stefana Wyszyńskiego pochodzą słowa "kto nienawidzi, ten już przegrał".

- Nie znajdziemy u prymasa, mimo że przeciwników politycznych ówczesnych miał bardzo trudnych, nie znajdziemy u niego żadnych słów, które by były słowami zemsty, słowami braku miłości, słowami braku szacunku dla człowieka. Doskonale potrafił rozróżnić zło, z którym walczył i to walczył zdecydowanie, od człowieka, który grzeszył, który to zło popełniał - powiedział kardynał Nycz.

"Konstytucję uchwaloną i obowiązującą należy szanować i się o nią troszczyć"

Kardynał Nycz nawiązując do piątkowego Święta Konstytucji 3 maja podkreślił, że konstytucja to ustawa niezwykle ważna.

- Mówiąc o Konstytucji 3 Maja, czy o wszystkich późniejszych konstytucjach uchwalanych w sposób demokratyczny trzeba z jednej strony bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że, nie wolno i nie ma potrzeby sakralizowania konstytucji jako takiej. Nie ma także potrzeby jej absolutyzowania. Mimo że jest ustawą zasadniczą, nie wolno też żadnej konstytucji nam relatywizować i umniejszać znaczenia ustawy zasadniczej - zaznaczył kardynał.



Jak podkreślił, konstytucję uchwaloną i obowiązującą należy szanować i się o nią troszczyć.

- To właśnie dlatego każda konstytucja ma swoich stróżów, ma swoje struktury wpisane w niej, które mają ją chronić i pilnować - podkreślił metropolita warszawski.

Nycz wspomina słowa papieża. "Polityka jest jedną z ważnych form miłości bliźniego"

Nycz mówił, że "w każdej dyskusji na przyszłość warto się popatrzeć na twórców Konstytucji 3 Maja". - Warto się popatrzeć w ich miłość ojczyzny, która im dyktowała jak tworzyć to zasadnicze prawo. I warto się popatrzeć na ich zdolność bycia razem mimo podziałów dla tego dobra jakim jest stanowienie prawa dobrego i dla człowieka, jego godności, jego praw i dobrego dla dobra wspólnego i dla dobra naszego kraju - mówił kardynał Nycz.

- Polityka, jak powiedział papież Pius XI, już jest jedną z ważnych form miłości bliźniego. Po nim uczył tego Paweł VI, święty Jan Paweł II, mówi o tym i uczy papież Franciszek. A skoro tak jest, to wszyscy ludzie Kościoła, wszyscy katolicy w tej miłości i w tej podstawowej formie miłości uczestniczą - podkreślił kardynał.





