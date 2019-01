Kardynał Nycz: Kościół musi ujawniać nadużycia seksualne i za nie przepraszać

Foto: tvn24 Video: tvn24

Ksiądz Andrzej Szostek o pedofilii w Kościele

25.12 | Jak mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 ksiądz Andrzej Szostek, "to, że wychodzą na jaw pewnego rodzaju, skądinąd bolesne rzeczy - Panu Bogu za to dziękować". - Uważam, że dobrze i to jest jakiś element oczyszczający, że do tego rodzaju procesu dochodzi, że pewne rzeczy wychodzą na jaw, że się wyciąga w stosunku do tego dobitne konsekwencje - ocenił.

»