Karczewski: jeśli rodzina będzie silna, to Polska będzie silna





My bardzo dbamy o rodzinę. Bardzo mocno krytykowano nasz program, który miał być nierealny i niemożliwy do wprowadzenia. Okazało się, że jest inaczej - powiedział w niedzielę w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas spotkania z mieszkańcami. Dodał, że wielkim sukcesem PiS jest to, że dzieci w Polsce nie żyją w ubóstwie.

- W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Bardzo byśmy chcieli, żeby świętowanie było godne. Premier dwa tygodnie temu zapowiedział wywieszanie biało-czerwonych flag na urzędach. Bardzo proszę państwa o to, żebyście wszyscy wywiesili flagi w nadchodzące święta narodowe - mówił w Chełmnie Karczewski.

Flagi rozdał uczestnikom spotkania. - Bardzo chcemy, żeby Polska była biało-czerwona. Wiem, że mamy różne poglądy, ale chciałbym, żebyśmy mieli szacunek do naszego państwa - mówił. "PiS z tej drogi nie zejdzie, nie zawróci". Objazd polityków po kraju Czołowi politycy... czytaj dalej »

Silna rodzina

Marszałek Senatu przekonywał, że spotkania z Polakami w całym kraju są dla Prawa i Sprawiedliwości ogromnym źródłem wiedzy. Dodał, że takie spotkania PiS organizuje po raz kolejny, żeby wsłuchiwać się w głosy Polaków i nanosić korekty na swój program zmian w kraju.

Karczewski zapewnił mieszkańców, że PiS bardzo zależy na silnej rodzinie.



- Gdy rodzina będzie silna, to Polska będzie silna. My o tę rodzinę dbamy. Bardzo mocno krytykowano nasz program, który miał być nierealny i niemożliwy do wprowadzenia. Okazało się, że jest inaczej - powiedział Karczewski.

"Wsparcie dla niepełnosprawnych musi być większe"

Pytany o sytuację osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyznał, że ma świadomość istniejących wielu barier. Dodał, że państwa polskiego nie stać na spełnienie wszystkich oczekiwań tej grupy społecznej. Zadeklarował jednak, że władze będą robiły wszystko, żeby pomóc tym osobom i ich rodzinom. Wspomniał także o możliwości wsparcia takich osób przez władze samorządowe.

- Pomoc rodzinom wychowującym osoby niepełnosprawne, szczególnie te, które ukończyły już 18. rok życia, także z racji starzenia się rodziców bądź opiekunów tych osób, powinna być szczególnie ważna dla instytucji zajmujących się opieką społeczną - wskazał Karczewski.

Zdaniem marszałka Senatu pomoc osobom niepełnosprawnym powinna być zróżnicowana, a nie szablonowa i polegająca na wypłaceniu każdej takiej osobie 500 złotych.



- Jednej osobie może być potrzebna pomoc w kwocie 1200 złotych, a innej 100 złotych na przykład na zakup pieluchomajtek. Sytuacja rodzin jest różna. Byłbym naiwny, gdybym sądził, że wszystkie problemy z tym związane będą rozwiązane. Mam jednak świadomość, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych musi być większe - dodał Karczewski.