Karczewski: jest pomysł przeprowadzenia referendum wraz z wyborami

Jednym z rozważanych pomysłów jest przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji razem z wyborami samorządowymi - przyznał w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski nawiązując do dyskusji w sprawie referendum. Jak dodał, pojawiła się też propozycja, by zadać pytania dotyczące nie tylko konstytucji.

Karczewski pytany w radiowej Jedynce, czy prezydent Andrzej Duda oraz Zjednoczona Prawica są zgodni co do tego, że przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji jest potrzebne w tym roku, odpowiedział: - Jeśli chodzi (...) o to, czy mamy takie samo zdanie - tak, chcemy zmienić konstytucję i na pewno potrzebna jest debata.

Zaznaczył przy tym, że on od początku nie był entuzjastycznie nastawiony do zaproponowanego przez prezydenta 11 listopada jako daty referendum.

- Będziemy rozmawiali z panem prezydentem, będziemy rozmawiali również w swoim gronie politycznym. Musimy prowadzić ten dialog - stwierdził Karczewski, zaznaczając, że w chwili, kiedy prezydent złoży w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, nie można w nim już dokonać żadnej zmiany.

- Nie możemy wpłynąć ani na termin, ani na kształt pytań nawet na jeden przecinek. Musimy rozmawiać i rozmawiamy w bardzo dobrej atmosferze i myślę, że dojdziemy do porozumienia - zapewnił Karczewski.

Pomysły w sprawie referendum

Dopytywany, czy w referendum powinny pojawić się pytania związane wyłącznie z kwestiami konstytucyjnymi, czy również dotyczące innych spraw, marszałek Senatu podkreślił, że "też jest taka propozycja". - Nie podjęliśmy jeszcze takiej decyzji - zaznaczył. Dodał, że "być może przy okazji tego referendum" mogłyby zostać zadane pytania "nie tylko związane z treścią konstytucji".

Karczewski mówił również, że rozważane jest przeprowadzenie referendum jednocześnie "z wyborami samorządowymi". - To jest jeden z pomysłów, który jest brany pod uwagę - i zrobić to w jednej komisji wyborczej, tak żeby nie było trzeba tworzyć dwóch komisji, co znacznie podraża koszty - stwierdził.

Dopytywany, jakie dodatkowe zagadnienia mogłyby zostać poruszone w referendum, odpowiedział, że "takich pytań jest wiele". - Jeszcze przede wszystkim nie podjęliśmy decyzji co do tego, czy do tego referendum kierunkowego w sprawie konstytucji będziemy takie pytania dokładać - zaznaczył.

Debata przedreferendalna

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

W ubiegłym tygodniu na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się kongres "Wspólnie o konstytucji na Narodowym", w którym udział wziął między innymi prezydent. Kongres stanowił podsumowanie dotychczasowych organizowanych przez Kancelarię Prezydenta, spotkań regionalnych dotyczących referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. W trakcie kongresu prezydent ogłosił zakończenie pierwszego etapu debaty przedreferendalnej.

Rocznicowe referendum

Prezydent Duda ogłosił inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji 3 maja 2017 roku. Mówił, że chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 roku, albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada. W maju 2017 roku również prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w konstytucji konieczne są zmiany. Prezes PiS wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada 2018 roku