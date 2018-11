Ministerstwo: nie ma projektu obniżenia wieku karania dzieci





Nieprawdą jest, że istnieje projekt legislacyjny obniżający do lat dziesięciu wiek karania dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje jakichkolwiek zmian w tym zakresie - poinformował w piątek rzecznik resortu Jan Kanthak.

Rzecznik praw dziecka (RPD) Marek Michalak w piątek skierował pismo do szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Napisał, że "uzyskał informacje" o podjęciu przez ministerstwo prac nad projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. "Zmiany te miałyby dotyczyć bardzo istotnych kwestii, m.in. obniżenia z 13. do 10. roku życia granicy odpowiedzialności dzieci za dopuszczenie się przez nie czynów karnych" - wskazał. RPD wyraził "protest i dezaprobatę" wobec takiej propozycji.

"To nie jest prawda"

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak zapewnił w piątek, iż "nieprawdą jest, że istnieje projekt legislacyjny obniżający do lat dziesięciu wiek karania dzieci".

- To nie jest prawda, że jakiekolwiek prace trwają nad zaostrzeniem kar, czy obniżeniem wieku karania nieletnich - powiedział Kanthak w programie "Tak jest" w TVN24.

Wcześniej to samo oświadczenie złożył na Twitterze. "Karze podlega ten, kto popełnia przestępstwo po ukończeniu 17 lat, a za szczególnie drastyczne przestępstwa po ukończeniu lat 15" - napisał. Dodał, że Ministerstwo Sprawiedliwości "nie planuje jakichkolwiek zmian w tym zakresie".



Mikołaj Pawlak powołany na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

W piątek prawnik, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak został przez Sejm powołany na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Akceptację musi jeszcze wyrazić Senat.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła w sierpniu, jednak zgodnie z ustawą o RPD pełni on obowiązki do momentu złożenia ślubowania przez swego następcę.

W ostatnich dniach media podawały, że Mikołaj Pawlak miał uczestniczyć w powstawaniu projektu ustawy obniżającej granicę wiekową, po której przekroczeniu dziecko odpowiadałoby za popełnienie czynu karalnego. W środę Pawlak zapewniał, iż "absolutną nieprawdą jest, że ktokolwiek planuje objąć karalnością dzieci 10-letnie".

- Słowo "karanie" może padać tylko w stosunku do przestępców i ono wynika z Kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto ukończył lat 17, a w stosunku do niektórych zbrodni (...), ktoś, kto skończył lat 15. I to jest "karanie" - tłumaczył.

Wyjaśnił, że w Ministerstwie Sprawiedliwości pracował zespół, który analizował ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. - Ustawa została przeanalizowana, przygotowano projekt z różnymi możliwościami - dodał Pawlak.