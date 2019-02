Karambol na autostradzie. Dwie ranne kobiety

Video: tvn24

W karambolu pod Olsztynem zderzyło się 18 aut. Dwie osoby ranne

24.11 | W sobotę rano doszło do wypadku między Olsztynem a Olsztynkiem w województwie warmińsko-mazurskim. Na wysokości miejscowości Miodówko na drodze S51 doszło do karambolu 18 samochodów. Większość to samochody osobowe. W zdarzeniu brały też udział trzy ciężarówki oraz radiowóz. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala.

