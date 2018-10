"Jeżeli porwani Polacy nie wykonają nietypowych ruchów, nic im się nie stanie"

- Chodzi wyłącznie o pieniądze. Nigeryjscy piraci dobrze traktują swoich zakładników i nie zależy im na tym, żeby komukolwiek stała się jakakolwiek krzywda - mówił w rozmowie z TVN24 były kapitan statku Szafir Krzysztof Kozłowski. W 2015 roku przebywał on w niewoli, porwany przez nigeryjskich piratów.

Kapitan Krzysztof Kozłowski odniósł się do uprowadzenia przez piratów u wybrzeży Nigerii członków załogi statku Pomerania Sky, pływającego pod liberyjską banderą. MSZ w poniedziałek potwierdziło, że wśród jedenastu porwanych członków załogi jest ośmiu Polaków.

W 2015 roku przez 11 dni kapitan statku Szafir Krzysztof Kozłowski przebywał w niewoli, porwany przez nigeryjskich piratów. We wtorek w rozmowie z TVN24 powiedział, że starał się jak najszybciej o tym zapomnieć, a teraz wspomnienia wróciły. "Mam nadzieję, że porywaczom chodzi tylko o pieniądze" - To uprowadzenie... czytaj dalej »

Porwany kapitan: moment wtargnięcia na statek jest najbardziej niebezpieczny

Jak mówił kapitan, to właśnie moment wtargnięcia na statek jest najbardziej niebezpieczny. Przypomniał, że w przypadku porwania jego statku padły strzały.

- Teraz przebywają głęboko w lesie w Delcie Nigru, tak że tam na pewno już czują się bezpieczni i to jest tylko kwestia czasu, żeby zostali uwolnieni - stwierdził.

- Teraz są już bezpieczni. Tam są pilnowani przez dużą grupę ludzi. Jeżeli nie wykonają żadnych nietypowych ruchów, nic im się nie stanie, wrócą bezpiecznie do domu. Tam piraci atakują najczęściej. "Pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu" W Zatoce... czytaj dalej »

Podkreślił, że w przypadku takich porwań "generalnie chodzi wyłącznie o pieniądze". - Nigeryjscy piraci dobrze traktują swoich zakładników i nie zależy im na tym, żeby komukolwiek stała się jakakolwiek krzywda - zaznaczył kapitan Kozłowski.

Zapytany, co by powiedział teraz rodzinom porwanych, odpowiedział, "żeby zachowały spokój i cierpliwie czekały, a wrócą szczęśliwie do domu cali".

Atak piratów

Statek pod liberyjską banderą był ponad 60 mil od wybrzeża. Piraci weszli na pokład i uprowadzili część załogi, w tym ośmiu Polaków, dwóch Filipińczyków i Ukraińca. Po godz. 14 w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdził, że wśród jedenastu uprowadzonych osób jest ośmiu Polaków. - Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem, konsulat w Abudży rozmawia z władzami lokalnymi. Więcej na ten moment nie możemy powiedzieć - powiedział minister.

Pomerania Sky pływa pod banderą liberyjską. To ponad 200-metrowy kontenerowiec. Jego właścicielem jest firma z siedzibą w Niemczech.

"Naszym priorytetem jest doprowadzenie do jak najszybszego uwolnienia jedenastu członków załogi, którzy zostali porwani. Współpracujemy z naszymi partnerami i lokalnymi władzami. Rodziny porwanych są na bieżąco informowane" - napisała firma w oświadczeniu.

Źródło: Maciej Zieliński / PAP Ataki piratów na świecie w ostatnich 10 latach