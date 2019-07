Spór o Timmermansa. "To nie jest człowiek z naszej bajki" kontra "bo wy tkwicie w jakiejś bajce"





Frans Timmermans ma pewną fobię na punkcie Polski, a nawet powiem więcej: na punkcie Europy Środkowej i Wschodniej - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Nie zgodził się z nim Adam Szłapka z Nowoczesnej. - On stoi twardo i pryncypialnie po stronie praworządności - mówił.

Unijni liderzy podczas trwającego od niedzielnego wieczora szczytu w Brukseli próbowali dojść do porozumienia w sprawie obsady kluczowych stanowisk w instytucjach Unii Europejskiej, w tym funkcji szefa Komisji Europejskiej. Szczyt został przerwany w poniedziałek przez Donalda Tuska. Jego obrady zostaną wznowione we wtorek przed południem. Brak porozumienia w sprawie szefa Komisji Europejskiej. Szczyt zawieszony Donald Tusk... czytaj dalej »

Według źródeł unijnych, głównym kandydatem na stanowisko szefa KE wciąż jest Frans Timmermans, nie ma on jednak poparcia wszystkich krajów członkowskich. Przeciwne jego kandydaturze są na przykład Grupa Wyszehradzka i Włochy.

"Frans Timmermans to nie jest człowiek z naszej bajki"

Kandydaturę Timmermansa skomentowali w poniedziałek goście "Kropki nad i" w TVN24: wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

- Frans Timmermans to nie jest człowiek z naszej bajki. Jest z bajki pani kanclerz Merkel - powiedział Wójcik.

- Toczą się trudne negocjacje. Widać, że nie ma konsensusu, widać, że na stole pojawiają się propozycje ewentualnych tajnych głosowań. To też pokazuje, że nie ma takiego kandydata, który łączyłby wszystkich, a chcielibyśmy takiego człowieka - dodał.

Według wiceministra, "Timmermans ma pewną fobię na punkcie Polski", a nawet na punkcie "Europy Środkowej i Wschodniej". - Jest komisarzem, który zajmuje się sprawami praworządności, ale moim zdaniem często jest w błędzie - skomentował. "Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych" Wybory do... czytaj dalej »

"Wy tkwicie w jakiejś bajce, w fobiach"

Na słowa Wójcika zareagował Szłapka. - Bardzo ładnie to pan minister powiedział, że Frans Timmermans nie jest z waszej bajki. Wy tkwicie w jakiejś bajce, w jakichś fobiach - odpowiedział.

Nie zgodził się z tym, że Frans Timmermans ma fobię, jeśli chodzi o Polskę, o polski rząd. - To jest nieprawda. To Frans Timmermans został odznaczony przez polskiego prezydenta, to Frans Timmermans był chwalony za to, że upamiętniał generała Maczka w Holandii i z punktu widzenia obywatela polskiego to jest bardzo dobry kandydat. On stoi twardo i pryncypialnie po stronie praworządności, a w naszym interesie jest to, żeby praworządność była przestrzegana - mówił Szłapka.

- To, że wy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tkwiący w tej swojej bajce antyeuropejskiej, macie problem z Fransem Timmermansem, to nie znaczy, że on jest antypolski - zaznaczył.

Szłapka do Wójcika: wy tkwicie w jakiejś bajce, w jakichś fobiach

"Bardzo mocne słowa premiera Morawieckiego"

Szłapka skomentował również słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: - Frans Timmermans nie jest kandydatem kompromisu. Frans Timmermans jest oczywiście kandydatem, który bardzo mocno dzieli Europę i z całą pewnością nie rozumie Europy Centralnej, nie rozumie Europy, która wydobywa się z zapaści postkomunistycznej. "Zakończyliśmy dzień porażką, co daje bardzo zły obraz" - Jest to po... czytaj dalej »

- To są bardzo mocne słowa premiera Morawieckiego. Szczególnie, że jest duże prawdopodobieństwo, że Frans Timmermans będzie szefem Komisji Europejskiej (...). Bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że Frans Timmermans nie jest przyjacielem Polski. Ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat - przyznał polityk Nowoczesnej.

"Jeżeli będzie wyrok zbieżny z opinią, to dojdzie do chaosu w Unii Europejskiej"

Wiceminister Michał Wójcik odniósł się także do wydanej w czwartek opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jewgienija Tanczewa na temat nowej, powoływanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, w której stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Jeżeli Timmermans zostanie szefem KE, "będziemy musieli z tym żyć" Spodziewaliśmy... czytaj dalej » Stanowisko to jest opinią w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego o niezależność wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa i nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest ona wstępem do wyroku w tej sprawie. TSUE może ją podzielić, co często się dzieje, ale może się też z nią nie zgodzić.

- Jaki będzie wyrok w sprawie, w której została wydana opinia rzecznika generalnego, tego nie wiemy w tym momencie. Jeżeli będzie wyrok zbieżny z opinią, to w moim przekonaniu dojdzie do chaosu w Unii Europejskiej, dlatego, że my cały czas stoimy na stanowisku, że nie ma w tym postępowaniu elementu unijnego, że kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości należą do państw członkowskich - ocenił Wójcik.